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    短裙＋花紋網襪 美第一夫人穿著引發兩極論戰

    吉兒1日晚間返抵機馬里蘭州安德魯斯空軍基地時，被拍到身穿黑夾克與短裙，腳穿高跟黑短靴，秀出包裹著花紋黑褲襪的雙腿。（路透）

    吉兒1日晚間返抵機馬里蘭州安德魯斯空軍基地時，被拍到身穿黑夾克與短裙，腳穿高跟黑短靴，秀出包裹著花紋黑褲襪的雙腿。（路透）

    2021/04/06 19:56

    〔編譯陳成良／綜合報導〕去年美國總統大選期間，現任第一夫人吉兒（Jill Biden）過去的出軌疑雲曾受到外界檢視，儘管夫婿拜登上台後，她仍從事教職，保持專業形象。然而，69歲的她上週四（1日）卻因為穿了短裙，露出花紋黑網襪及高跟鞋，意外在推特引爆激烈論戰，網友評價兩極。

    據《每日郵報》（Daily Mail）5日報導，吉兒當天結束加州行程，晚間返抵機馬里蘭州安德魯斯空軍基地時，被拍到她身穿黑夾克與短裙，腳穿高跟黑短靴，秀出包裹著花紋黑網襪的雙腿。

    不同於對前第一夫人梅蘭妮亞的刻薄批判，美國主流媒體普遍肯定吉兒這身裝扮，富比士（Forbes）雜誌甚至狂讚她「再度引領時尚潮流」，不過一些網友有不同審美觀。在推特，有人痛批這身打扮看來既「廉價」，又令人「難堪」，甚至認為吉兒「太老」，不適合穿這麼大膽的行頭」、「看起來像是瑪丹娜的祖母」，還有人質疑她是不是把復活節與萬聖節搞混了。

    還有些保守派推特用戶抓住機會，大讚前第一夫人梅蘭妮亞，說50歲的她有雙美腿，穿起網襪絕對會好看得多。

    不過，這些尖酸刻薄的批評立即引來吉兒支持者反撲，他們不但大讚吉兒勇於嘗試。有支持者說，「她令人讚嘆，你們只是忌妒。」還有人說，「沒有所謂適合年齡這回事。」「都2021年了，還有人為吉兒．拜登的網襪這樣大驚小怪，真令人難以置信。」

    儘管吉兒備受主流媒體愛戴與推崇，並營造她與拜登鶼鰈情深的形象，但她的前夫史蒂芬森（Bill Stevenson）去年打破沉默，面控訴拜登奪妻之恨。

    拜登聲稱與吉兒於1975年相識時都是單身，遭史蒂芬森痛批撒謊，稱他與吉兒早在1972年時就認識拜登，當時夫婦2人還替拜登助選參議員，不過拜登卻與吉兒關係曖昧，他從1974年8月時就開始懷疑拜登和妻子有染，這是2人離婚的主因。

    吉兒當天稍早在加州梅多斯菲爾德機場，也被拍到穿著同樣的行頭。（路透）

    吉兒當天稍早在加州梅多斯菲爾德機場，也被拍到穿著同樣的行頭。（路透）

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