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    菲控中國欲占南海更多據點 趙立堅又嗆：立即停止炒作

    菲律賓防長指控中國打算在南海占領更多「重要據點」，中國外交部發言人趙立堅今天則要求菲方「立即停止無端炒作」。（美聯社資料照）

    菲律賓防長指控中國打算在南海占領更多「重要據點」，中國外交部發言人趙立堅今天則要求菲方「立即停止無端炒作」。（美聯社資料照）

    2021/04/06 17:16

    〔中央社〕200多艘中國船隻3月在南沙群島牛軛礁海域停泊，菲律賓防長為此指控中國打算在南海占領更多「重要據點」，中國外交部發言人趙立堅今天則要求菲方「立即停止無端炒作」。

    菲律賓國防部長羅倫沙納（Delfin Lorenzana）4日表示，這些中國船隻集結是為了其他目的。「中國海上民兵持續出現在這個海域，顯示他們有意在『西菲律賓海』（West Philippine Sea，菲國對南海的稱呼）擴大占領重要據點」。

    趙立堅6日下午在中國外交部例行記者會上應詢時聲稱，牛軛礁是中國南沙群島的一部分，島礁本身及附近海域向來是中方漁船的重要作業點和避風點。「中方漁船在那裡作業避風，合理合法」。

    他並宣稱，「南海仲裁案仲裁庭所作裁決是非法的、無效的，中方不接受、不承認該裁決，堅決反對任何基於該裁決的主張和行動」。

    趙立堅又說，菲方應該客觀正確看待這件事，「立即停止無端炒作，避免對兩國關係和南海和平穩定大局造成負面影響」。

    200多艘中國船隻3月在菲律賓外海的牛軛礁附近停泊，這些船隻如今四散在有主權爭議的南沙群島海域。菲律賓已要求中國撤出這些非法入侵的「海上民兵」船隻，但遭中國拒絕。

    中國駐菲律賓大使館3月22日聲稱，中國船隻停泊在牛軛礁附近是為了避風；但截至上週這片海域仍有數十艘船聚集。

    羅倫沙納3日直白地對北京說法反駁說，「我不是傻瓜。天氣到現在都很好，所以他們沒有其他理由待在那裡。給我離開」。

    另外，法國海軍主導的「拉佩魯茲」（La Perouse ）多國聯合演習，今年除日本海上自衛隊、美國及澳洲海軍參加外，印度也將首度參加。分析認為，這項機制未來有可能發展成為創設抗衡中國的亞洲版北大西洋公約組織（NATO）。

    趙立堅今天應詢時則僅稱，中方一貫認為，國與國之間的軍事合作應該有利於區域的和平與穩定。

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