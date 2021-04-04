不忍了！ 不滿中國民兵船入侵 菲國防長要求「滾出去」

菲律賓國防部長羅倫沙納（見圖）不滿表示「我不是傻子！」要求中國別再藉口天候惡劣需停泊，「這些船隻應該駛離」！（路透）

2021/04/04 00:13

〔即時新聞／綜合報導〕據信載有中國民兵的220艘漁船，日前大舉入侵南海牛軛礁爭議海域，該處位於菲律賓馬尼拉專屬經濟區內，讓菲國強烈不滿，派出戰鬥機飛越船隻上空要求駛離。菲律賓國防部長羅倫沙納（Delfin Lorenzana）3日表示，仍有約44艘中國船隻停泊沒離開，直言自己不是傻子，要中國別再藉口天候惡劣需停泊，要求「這些船隻應該要駛離」！

綜合外媒報導，菲律賓「西菲律賓海國家工作小組」3月20日發表聲明，指約220艘中國漁船3月7日起集結在牛軛礁（菲國稱Julian Felipe Reef）周邊，據信船上人員為中國海上民兵。菲律賓對此相當不滿，菲國國防部長羅倫沙納就痛批此為挑釁行動，要求中國撤回入侵菲國領土的船隻，但中國卻辯稱船隻只是為了要躲避惡劣海象才駛入。

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菲律賓事後則派遣戰鬥機飛越船隻上空，要求中國全面撤離船隻，羅倫沙納3日更發布措辭強烈的聲明向中國駐菲大使黃溪連抗議，但目前仍有約44艘中國船隻停泊在牛軛礁。

對此，羅倫沙納在推特上怒批，「仍有44艘中國船隻停泊在牛軛礁。我不是傻子...到目前為止，天氣一直很好，因此他們沒有其他理由待在那。」他也要求「這些船隻應該要駛離」。

中國駐菲大使黃溪連3日則在臉書貼出「中菲外交部長致力於雙邊合作取得進展」文章，並未提及牛軛礁船隻停泊事件。

The Chinese Ambassador to the PH has a lot of explaining to do. There are still 44 Chinese vessels that are in Julian Felipe Reef. I am no fool. The weather has been good so far, so they have no reason to stay there. These vessels should be on their way out. Umalis na kayo diyan pic.twitter.com/7THOqXCmSu — Delfin Lorenzana （@del_lorenzana） April 3, 2021

中國上月在南海牛軛礁爭議海域集結220艘大型漁船，引發菲律賓不滿。（美聯社）

菲律賓官方3日27日拍攝到中國船隻集結在牛軛礁，高掛五星旗，就地錨泊，不肯離去。（路透）

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