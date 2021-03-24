中國船隻集結牛軛礁 菲律賓前大法官疑為占領前奏

菲律賓因應南海的「西菲律賓海國家特遣部隊」前幾天公開畫面，指中國在南沙群島九章群礁的牛軛礁周邊集結220艘大型漁船，排成一列宛如「海上長城」。菲國認為，中方這異常的舉動已侵犯菲國主權，也可能是打算占領牛軛礁的前奏。（美聯社）

2021/03/24 22:26

〔中央社〕專研南海議題的菲律賓前大法官卡皮奧今天說，約220艘中國船隻近日集結南海牛軛礁，可能是中國占領這個位於爭議海域島礁的前奏，恐重演1995年美濟礁遭中國占據的事件。

菲律賓「西菲律賓海國家工作小組」20日發表聲明，指約220艘中國漁船7日起集結在牛軛礁周邊，據信船上人員為中國海上民兵。

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菲律賓國防部21日表示，中方這項作法是「軍事化此區域的明顯挑釁行動」，要求中國船隻立即離開；菲國外交部當晚也提出外交抗議。

牛軛礁（Whitsun Reef）位於南沙群島海域。

卡皮奧（Antonio Carpio）今天接受ABS-CBN新聞台訪問表示：「我們很憂心。我特別擔心他們現在可以開始聲索牛軛礁（菲國稱Julian Felipe Reef）、在上面建設，就像他們1995年在美濟礁（Mischief Reef）所做的一樣。」

卡皮奧說：「這不是他們第一次這樣做。去年此時，2020年他們也在牛軛礁停了100艘船。所以這是一個前奏，在我看來，這是占領牛軛礁的前奏。」

他表示，中國一開始說，他們只是在美濟礁建造漁民避風設施。「現在美濟礁是他們的空軍和海軍基地。稱它是他們在南中國海的珍珠港（Pearl Harbor），是一個巨大的空軍和海軍基地」。

對此，菲國外交部長陸辛（Teodoro Locsin Jr.）在推特回應表示，美濟礁事件中，菲律賓軍艦曾與中國軍艦對峙，美國當時呼籲雙方解除戒備，但「只有我們這樣做。下次這類對峙發生時，我們將堅守陣地，就像總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）在聯合國表態的，不放棄任何一吋海域」。

不過，針對馬尼拉當局說法，中國駐菲大使館22日發表聲明說：「近期由於海況原因，中方一些漁船在牛軛礁附近避風，這很正常。沒有所謂『中國海上民兵船』，任何無端揣測都是無益的，希望有關方面理性看待。」

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