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    內部分裂？ 菲防長嗆中有意佔南海 外長卻稱：菲中友誼牢不可破

    洛欽稱「菲中友誼牢不可破」。（美聯社）

    洛欽稱「菲中友誼牢不可破」。（美聯社）

    2021/04/05 09:36

    〔即時新聞／綜合報導〕220艘中國船隻日前集結在南海牛軛礁，引起菲律賓國防部長羅倫沙納（Delfin Lorenzana）不滿，3日批評中國仍有44艘中國民兵船未駛離，昨日更指控中國，有意佔領更多南海海域。然而在中菲因民兵船議題關係緊張的同時，菲律賓外長洛欽（Teodoro Locsin）2日結束和中國外交部長王毅的會談，洛欽不同於羅倫沙納的強硬措辭，表示「菲中友誼牢不可破」。

    過去中國曾聲稱逾220艘船隻因惡劣天氣在牛軛礁周邊避風，羅倫沙納在3日時指出，牛軛礁當地天氣有所改善，但牛軛礁水域仍有44艘中國船隻停留，羅倫沙納直言：「他們沒有理由繼續停在那裡！」羅倫沙納4日另外發表聲明，強調中國民兵船仍繼續待在該地區，說明中國有意進一步占領南海地區，此舉已經侵犯菲律賓的主權及國際法規。

    根據《德國之聲》報導，相較於羅倫沙納的強硬聲明，甫結束與王毅會談的外長洛欽，措辭就相對軟化許多，洛欽表示：「菲中友誼牢不可破。菲方致力於推動菲中關係進一步深入發展。」同時洛欽也對中國協助菲律賓防疫表達感謝，聲稱中國提供疫苗不是為了展開「疫苗外交」，而是展現中國的「擔當」。洛欽提到，他希望能盡快進行「南海行動準則」協商，來共同維持南海和平穩定。

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