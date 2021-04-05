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    菲防長批中 想佔領更多南海

    菲律賓國防部長羅倫沙納。（歐新社）

    菲律賓國防部長羅倫沙納。（歐新社）

    2021/04/05 05:30

    〔編譯黃靖媗／綜合報導〕中國海上民兵船隻三月間在南沙群島牛軛礁（Whitsun Reef）附近集結，至今仍未完全撤離。菲律賓國防部長羅倫沙納（Delfin Lorenzana）四日指控，中國海上民兵持續出現在該地區，揭示佔領南海更多重要據點的企圖。紐約時報指出，中國船隻在牛軛礁附近集結，將升高南海緊張情勢，而且可能會像台灣一樣，成為美中衝突的引爆點。

    這是羅倫沙納近兩天來第二份帶有敵意的聲明，他此前已多次要求中國船隻離開位於菲律賓專屬經濟海域（EEZ）內的牛軛礁。他還強調，中國過去也曾佔領黃岩島（Scarborough Shoal）與美濟礁（Mischief Reef），「明目張膽地」侵犯菲國在國際法下的主權。

    菲國指控，牛軛礁附近有超過兩百艘中國船隻。中方起初聲稱，這些船隻只是因為海象凶險，暫時在牛軛礁避難。但羅倫沙納三日表示，儘管海象已經回升，牛軛礁仍有四十四艘中國船隻，「我不是傻子，天氣一直都很好，他們已經沒有其他理由待在那裡。給我離開。」

    對此，中國駐馬尼拉大使館再度回應，強調牛軛礁是南沙群島的一部分，在海象不佳的情況下，中國漁船在附近避風「很正常」，牛軛礁並沒有「中國海上民兵船」。

    紐時指出，當前情勢凸顯菲國政府對於爭議水域的控制弱化。中國無視菲律賓的主張，反映出菲國總統杜特蒂與中國領導人維繫關係的努力失敗。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）三月廿九日推文聲援菲律賓，強調美國永遠會支持盟國與基於規則的國際秩序。

    三月底就任的澳洲新任國防部長杜登（Peter Dutton）四日則表示，中共黨媒「環球時報」稱他為「鷹派」，「只對了一半」，他將與美國等盟國密切合作，以維持區域和平，但也不必然會與中國敵對。杜登強調，中國顯然一直懷抱與台灣有關的野心，澳洲希望確保區域安全，也能與中共合作。

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