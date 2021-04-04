中國民兵船仍未駛離牛軛礁 菲律賓：中有意占領更多南海區域

菲律賓國防部長羅倫沙納（見圖）發布第2篇聲明直指中國有意占領更多南海海域。（路透）

2021/04/04 19:39

〔即時新聞／綜合報導〕中國民兵船仍未駛離爭議區域牛軛礁，今（4）日，菲律賓國防部長羅倫沙納（Delfin Lorenzana）再發布第2篇聲明，直指中國根本就是有意占領更多南海海域。

《路透社》報導，菲律賓「西菲律賓海國家工作小組」表示，3月7日以來，有220艘中國民兵船以天氣惡劣為由，需停泊於南海牛軛礁爭議海域，該領域位於菲國馬尼拉專屬經濟區域內。中國此舉引發菲國強烈不滿，羅倫沙納昨（3）日已發聲明，批評仍有44艘中國民兵船未駛離，且目前天氣狀況良好，要求中方別再藉口海象惡劣要避風，卻賴在牛軛礁不走。

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而中國駐馬尼拉大使館則回應，中國船隻遭遇惡劣氣候時，在礁石附近避難是「完全正常的」，並稱任何人無權恣意評論。

今日，羅倫沙納2度發表聲明，指出中國民兵船仍繼續待在該地區，說明中國有意進一步占領南海地區（菲稱為西菲律賓海域）。他也指出，中國之前就曾占領過爭議區域黃岩島及美濟礁，此舉「無恥地」侵犯了菲律賓的主權及國際法規。

中國曾主張擁有90%的南海區域主權，此主張被2016年的國際法庭宣判無效。但中國仍不服此裁決，依然在爭議水域建造了人工島，並配置雷達，飛彈連及戰鬥機機庫。

3月7日以來，有220艘中國民兵船以天氣惡劣為由，停泊南海牛軛礁爭議海域。（歐新社）

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