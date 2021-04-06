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    網紅「國罵哥」批評時政判14月 中國文字獄愈演愈烈

    中國網紅「國罵哥」以行為藝術表達對中國社會制度與現象的不滿，遭判刑1年2個月。（取自網路）

    中國網紅「國罵哥」以行為藝術表達對中國社會制度與現象的不滿，遭判刑1年2個月。（取自網路）

    2021/04/06 00:45

    〔國際新聞中心／綜合報導〕人稱「國罵哥」、「天哥」的中國網紅陳少天，因以行為藝術表達對中國社會制度與現象的不滿，並透過「推特」發佈50多條相關內容的影片，3月下旬遭河南省扶溝縣法院以「尋釁滋事罪」判刑1年2個月，引發網友憤慨，直指「推特」是美國社群媒體，並非中國司法管轄範圍。

    根據河南省扶溝縣法院刑事判決書，陳少天自去年3月至今年1月間，利用多部手機自拍影片並在「推特」上發佈，其中50多條內容為「炒作中國熱點敏感事件、攻擊政治體制，侮辱醜化國家工作人員、嚴重損害國家形象、危害國家利益」，以及「造成公共場所秩序嚴重混亂」等，構成「尋釁滋事罪」。

    據稱陳少天出生於1975年3月4日，河南省周口市扶溝縣古城鄉堯崗村人，原是農民，現為大貨車司機。他在2020年因武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情蔓延，政府封城及各地農村禁止人車通行，憤而發表幹譙影片而迅速走紅。陳少天也曾因武肺「吹哨人」李文亮醫生去世而痛罵當局，而遭到微信、抖音、快手等社群媒體封鎖。

    陳少天以中國「國罵」表達對政府處理疫情等事務不滿，卻從不指名道姓；「我操你大爺」、「我勒幹」等髒話加上狂笑，成為他的特色，因此被網友稱為「國罵哥」。相關影片還被網友製成漫畫、微信表情包等梗圖，廣為流傳。

    自由亞洲電台（RFA）5日報導，河北法律界人士潘少民指出，陳少天之所以能夠成為網紅，說明他關注的社會話題很受民眾歡迎；很多民眾不敢說的話，被國罵哥以嬉笑怒駡的方式罵出來，大家心裡感到很痛快，「但是當局對這種現象非常恐懼。」

    潘少民指出，陳少天採用另類方式表達個人觀點，是當局最忌諱的，關閉他在「牆內」的帳號，他卻在「牆外」繼續發聲，當局當然極為惱怒，「他被抓被判刑說明當前的文字獄愈演愈烈。不僅僅是敏感人士，普通人發表當局不喜歡的內容，都會採取言論打擊。」

    熟悉陳少天的中國異議人士季風則向RFA表示，看不出陳少天有系統性的政治理念，只是對當前的社會有感而發，「就是對現實不滿。像他這樣的人不少。很多人漸漸地不敢發聲，都不敢說話了。」

    此前，本名李貴寶的北京劇作家「飛豬滿圈老李」，因發表7000字長文調侃武漢肺炎，觸怒當局，去年12月被北京市海澱區法院以尋釁滋事罪判刑1年。

    相關影片請見：

    陳少天影片1陳少天影片2陳少天影片3

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