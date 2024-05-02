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控俄軍違法使用「窒息劑」 美國務院：俄羅斯違反化武禁令

美國國務院1日也發表聲明，指控俄羅斯違反國際化武禁令，對烏軍使用化學藥劑「氯化苦」（三氯硝基甲烷，Chloropicrin）。圖為在戰壕中的烏軍士兵。（法新社）

美國國務院1日也發表聲明，指控俄羅斯違反國際化武禁令，對烏軍使用化學藥劑「氯化苦」（三氯硝基甲烷，Chloropicrin）。圖為在戰壕中的烏軍士兵。（法新社）

2024/05/02 12:36

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭與俄羅斯目前仍持續交戰中，烏克蘭日前曾指控俄羅斯違反《禁止化學武器公約》，在前線進攻戰壕時對烏軍使用含有「防暴物質」的手榴彈及催淚瓦斯。美國國務院1日也發表聲明，指控俄羅斯違反國際化武禁令，對烏軍使用化學藥劑「氯化苦」（三氯硝基甲烷，Chloropicrin）。

根據《路透》報導，美國國務院在一份聲明中指出，俄羅斯在前線使用此類物質並非是獨立事件，俄軍可能是想利用此化武將烏軍趕出防禦工事，進而取得戰術勝利。負責監督《禁止化學武器公約》的「海牙禁止化學武器組織」（OPCW），將「氯化苦」列為禁用的「窒息劑」。

報導指出，平民在抗議期間遭遇催淚瓦斯等防暴劑時可直接逃離，不過在戰壕中士兵遭遇敵方施放防暴劑時，若沒有配戴防毒面具，必須冒著敵方砲火逃跑，否則將會面臨窒息風險。

美國1日對俄羅斯實施的新一波制裁中，便有制裁與化學、生物武器計畫有關的3個俄羅斯實體，其中1個實體曾協助俄羅斯軍事單位，該單位專門對烏軍使用氯化苦。美國國務院預計將向禁止化武組織傳達俄羅斯違反化武公約的相關事證。

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