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    泰國前總理326億元不用賠了！ 法院撤銷稻米虧損案賠償命令

    泰國中央行政法院2日裁定，前總理盈拉在稻米虧損案中不需賠償357億泰銖（約新台幣326億元）。（美聯社）

    泰國中央行政法院2日裁定，前總理盈拉在稻米虧損案中不需賠償357億泰銖（約新台幣326億元）。（美聯社）

    2021/04/03 14:04

    〔即時新聞／綜合報導〕泰國前總理盈拉（Yingluck Shinawatr）因稻米補貼政策造成鉅額虧損，2014年遭彈劾下台，接著又被裁罰357億泰銖（約新台幣326億元）並判處5年有期徒刑，但她已早一步逃亡海外。時隔數年後，泰國中央行政法院2日表示，當時的政府命令缺乏法律依據，因此撤銷盈拉這筆天文數字的賠償。

    據《美聯社》報導，行政法院指出，泰國財政部2016年的賠償命令在法律上站不住腳，在稻米補貼案的實際執行者是其他官員，而財政部沒有提出盈拉是造成虧損的直接原因，這樣一來盈拉在此案中就沒有太多責任。

    據了解，盈拉在2011年競選時所推出的稻米補貼政策，簡單來說就是政府向農民支付比市價高出50％的金額收購水稻，泰國當局再藉由大量囤積來提高稻米在全球市場的價格，但其他稻米生產國的米價更有競爭力，讓泰國投資輸得一蹋糊塗，許多米穀都放在倉庫裡賣不出去。

    盈拉的反對者痛斥，稻米補貼政策完全就是在耍政治手段，只是為了吸引農村選票而已；盈拉的支持者則表示，前總理之所以會被彈劾下台，完全就是被政敵迫害。

    目前盈拉仍在泰國境外流亡，雖然已不用賠償357億泰銖，但盈拉一回國仍須面對5年有期徒刑。

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