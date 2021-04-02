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    澳洲啤酒廠出奇招！家庭太陽能綠電兌換酒 宅配到府

    澳洲卡爾頓聯合啤酒廠旗下的VB啤酒，將啤酒送到出售太陽能電的民眾家中。（路透）

    澳洲卡爾頓聯合啤酒廠旗下的VB啤酒，將啤酒送到出售太陽能電的民眾家中。（路透）

    2021/04/02 23:36

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕《路透》近日報導，澳洲卡爾頓聯合啤酒廠（Carlton and United Breweries，CUB）發布一項「太陽能兌換計畫」，只要家中有裝設太陽能系統的民眾，將多餘的綠電賣給他們，就能獲得旗下的維多利亞啤酒（Victoria Bitter，VB），創下全球首例。

    據報導，母公司為日本啤酒業龍頭朝日集團的CUB，除了在墨爾本的釀造廠裝設太陽能板蓄電，並從太陽能農場購買綠電，也打算向民眾收購自家太陽能電力，以達成全廠2025年前100％採用再生能源的目標。

    CUB已和澳洲區塊鏈能源公司Power Ledger合作，每當民眾提供的太陽能電量，達到約30澳幣（約664台幣）的再生能源信用額度，廠商就會把1箱共24罐、原價為50澳幣（約1106台幣）的VB啤酒宅配到府，條件與澳洲部分州的電力收購稅捐制度相當，甚至更加划算。

    Power Ledger創辦人葛林（Jemma Green）笑說：「你每30分鐘就能查看自己賺了幾罐啤酒。」VB啤酒市場行銷總經理布萊恩．潘（Brian Phan）也打趣道：「唯一比在澳洲陽光下喝冰鎮啤酒更棒的，就是邊喝啤酒還能邊賺啤酒。」

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