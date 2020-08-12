滿滿的能量！澳洲封城後遺症 啤酒堆到過期拿去「發電」

澳洲封城防疫導致釀酒廠出現大量無法出售的過期啤酒，南澳州將一部分用在沼氣發電，當成再生能源。啤酒示意圖。（歐新社）

2020-08-12 20:39:53

〔即時新聞／綜合報導〕當澳洲因武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情實施封鎖，迫使酒吧和餐館在3月關閉後，釀酒廠出現大量無法出售的過期啤酒，南澳州將一些過期的酒轉化為可再生能源進行沼氣發電。

《CNN》報導，南澳州首府阿得雷德西部的Glenelg廢水處理廠，近幾個月有來自當地啤酒廠數百公升未使用過的啤酒送到這轉化為可再生能源進行沼氣發電。

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南澳水務公司（SA Water）生產和處理單位的高級經理漢南特（Lisa Hannant）在一份聲明中說，最近湧入的過期啤酒讓能源生產量達到新高，單月就達到654瓦特。

漢南特說，「通過每週增加大約15萬公升的過期啤酒，我們在5月份產生創紀錄的35萬5200立方公尺的沼氣，在6月又產生的

32萬立方公尺，足以為1200戶供電。」

漢南特表示，啤酒在沼氣池的效果很好，酒的高熱值（燃燒過程中釋放的熱量），使其在厭氧消化過程中相當「完美」。

《CNN》在澳洲的附屬機構《7 NEWS》先前指出，澳洲最大的啤酒場之一澳洲獅子啤酒（Lion Beer Australia）今年5月表示，將清空9萬桶（合計450萬公升）不需要的啤酒。

據報，這些啤酒被送到澳洲各地的廢水處理場以產生沼氣，可用於釀造新啤酒。

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