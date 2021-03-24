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    酷！6千公升快到期 德酒廠突發奇想祭「啤酒烤麵包」

    全球因武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）大流行，不少餐廳、酒吧被迫關閉。德國杜塞道夫市1間啤酒廠Fuechschen Brewery發現還有6000公升老啤酒Altbier庫存未售出，但又快到期，突發奇想與麵包師傅合作。（美聯社）

    全球因武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）大流行，不少餐廳、酒吧被迫關閉。德國杜塞道夫市1間啤酒廠Fuechschen Brewery發現還有6000公升老啤酒Altbier庫存未售出，但又快到期，突發奇想與麵包師傅合作。（美聯社）

    2021/03/24 13:56

    〔即時新聞／綜合報導〕全球因武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）大流行，不少餐廳、酒吧被迫關閉。德國杜塞道夫市1間啤酒廠Fuechschen Brewery 發現還有6000公升老啤酒Altbier庫存未售出，但又快到期，突發奇想與麵包師傅合作，用釀酒過程中的剩餘穀物與酒，製成美味麵包，還有麵包店祭出買麵包免費送啤酒的好康。

    《美聯社》報導，這間啤酒廠自1908年起由庫尼（Peter Koenig）的家族所經營至今。庫尼表示，「這等美味啤酒，若只能丟掉就太可惜了」，因此想出可省去水改用啤酒烤麵包，「我覺得能結合2種產業真是太棒了」。

    報導指出，本週起已有10多間麵包店製造這種麵包，並祭出買麵包送老啤酒的優惠。麵包師傅德克森（Janika Derksen）表示，「這種麵包內裡柔軟、外皮酥脆」，1條含酒售價3.95歐元（約新台幣133元），消息已迅速傳遞開來，「我們收到來自德國各地的詢問，是否有提供寄送服務」，讓她們開心不已。

    報導提到，1名客人曼森（Michael Maassen）在社群媒體上聽說有好康促銷，隨即也去光顧，「這是很棒的活動，正值艱難時刻，彼此團結互助比以往更加重要。希望嚐起來有在地風味！」

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    Fuechschen Brewery裡堆放的啤酒桶。（美聯社）

    Fuechschen Brewery裡堆放的啤酒桶。（美聯社）

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