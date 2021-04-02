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    只是薯條忘了冰 女子竟慘遭狠夫殺害肢解

    英國去年發生1起駭人聽聞的兇殺案，斯托克波特1名男子因妻子忘了將1包冷凍薯條放回冷凍庫，暴怒後慘忍將她殺害，先是在浴室勒斃她後，接著將屍體分解再分裝進塑膠袋裡，丟棄於公園。塑膠袋示意圖。（法新社）

    英國去年發生1起駭人聽聞的兇殺案，斯托克波特1名男子因妻子忘了將1包冷凍薯條放回冷凍庫，暴怒後慘忍將她殺害，先是在浴室勒斃她後，接著將屍體分解再分裝進塑膠袋裡，丟棄於公園。塑膠袋示意圖。（法新社）

    2021/04/02 14:12

    〔即時新聞／綜合報導〕英國去年發生一起駭人聽聞的兇殺案，斯托克波特一對結婚24年的夫妻，在外人眼裡十分恩愛，但男子卻因妻子忘了將一包冷凍薯條放回冷凍庫，暴怒後慘忍將她殺害，先是在浴室勒斃她後，接著將屍體分解再分裝進塑膠袋裡，丟棄於公園，事後還用妻子的手機，傳訊息給孩子，避免家人起疑。

    綜合外媒報導，49歲的麥肯恩（McCann）與46歲的伊芳娜（Yvonne）是青梅竹馬，結婚已24年，育有4名孩子。伊芳娜去年5月25日忘了將一包價值3英鎊（約118元新台幣）的冷凍薯條放到冰箱，最後過期了只好整包丟掉，丈夫突然暴怒，夫妻倆還為此發生激烈口角。

    爭吵中，麥肯恩控制不住情緒，一氣之下竟然在浴室將妻子勒斃，殘忍地用美工刀及砍樹刀將她肢解，分裝進至少８個袋子裡，並將屍體棄置於家附近的公園，隨後報警謊稱妻子失蹤。曾有目擊者透露，看到他當晚離開屋子，到車上拿取袋子和其他物品。伊芳娜在失蹤前，還傳了封訊息向鄰居抱怨，表示兩人正為了薯條忘記冰而爭吵。

    監視器也拍到，麥肯恩拿著二個大垃圾袋下車，進入附近公園內，約10分鐘後離開，手上的垃圾袋卻消失了，而當天也有人看見他將幾個黑色垃圾袋拿到回收廠丟棄。

    同年5月25日有名女子到公園遛狗，意外在灌木叢中看到屍塊，嚇得趕緊報警，警方獲報後趕到現場，接連尋獲另外7個裝著屍塊的袋子。

    麥肯恩被捕後，最初還否認犯行，後來才向警方坦承自己殺了妻子，甚至殘忍的說「我殺了我的妻子，把她像垃圾一樣處理掉了」。事件發生一年後，判決結果公布於上個月30日，麥肯恩被判處終身監禁，至少得服刑13年4個月後才可假釋，但令人遺憾的是伊芳娜的遺體最終還有一半未被尋回。

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