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    人妻聯合小王密謀槍殺牧師夫 警揭3人曾共度魚水之歡

    大衛埃文斯（見圖）慘遭槍殺致死。（圖擷取自「@tcblume」推特）

    大衛埃文斯（見圖）慘遭槍殺致死。（圖擷取自「@tcblume」推特）

    2021/04/01 15:45

    〔即時新聞／綜合報導〕美國近日發生一起牧師慘案槍殺慘案，47歲的人妻克里斯蒂（Kristie Dawnell Evans）3月底打電話報警，聲稱有人闖入家中開槍射擊先生、大衛埃文斯（David Evans）致死，不料經過警方調查，情況出現逆轉，近日克里斯蒂承認，她與小王凱里爾（Kahlil Deamie Square）一同策畫這場謀殺案件；據知，警方已將他們逮捕，並將以一級謀殺罪起訴。

    根據《紐約郵報》報導，克里斯蒂與大衛居住於奧克拉荷馬州（Oklahoma），上月22日克里斯蒂忽然打電話報警，聲稱有歹徒凌晨1點闖入、槍殺她的丈夫大衛，隨即醫護人員抵達，大衛則重傷不治而被宣告死亡。

    警方報告指出，持槍者為一位26歲男子凱里爾（Kahlil Deamie Square），但經過警方調查筆錄與口供發現，人妻克里斯蒂與凱里爾早在8個月前就已經認識，並有發生親密性關係；克里斯蒂才主動投案，並說明動機與細節。

    報導指出，克里斯蒂、大衛以及凱里爾，數月前三人曾一起待在「Super 8」旅館，大享「三人行」之樂，某次克里斯蒂趁機塞了電話給凱里爾，隨後兩人埋著丈夫大衛，天天通電話，而產生這外遇情緣，也才會動了殺夫念頭。

    根據警方報告提到，克里斯蒂趁著丈夫前往墨西哥傳教，這3日她與凱里爾大享魚水之歡，並拜託他幫忙殺夫；克莉絲蒂還向他抱怨「大衛會使用言語辱罵她，使用蕩婦、肥婆、醜女、妓女等辭彙」，又說「有更的自由就好了」。

    警方提及，22日凱里爾拿著克里斯蒂交給他的槍，凌晨從克莉絲蒂刻意沒鎖的後門入內殺人，克莉絲蒂全程躲在躲在客廳裡，直到聽到臥室傳來聲響，等待凱里爾逃跑後，才打電話報警。

    據知，凱里爾以及克里斯蒂兩人密謀殺害大衛，將面臨一級謀殺罪。對此慘案，和諧自由意志浸信會（The Harmony Freewill Baptist Church）表示，「針對這起三人戀情引發的牧師過世，我們感到相當難過，希望可以保留隱私給予他的家人們。」

    ☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

    人妻克里斯蒂與外遇對象凱里爾，兩人密謀殺害丈夫大衛，將面臨一級謀殺罪。（圖擷取自「@BayleeBatesNews」推特）

    人妻克里斯蒂與外遇對象凱里爾，兩人密謀殺害丈夫大衛，將面臨一級謀殺罪。（圖擷取自「@BayleeBatesNews」推特）

    凱里爾（見圖）開槍射殺大衛致死。（圖擷取自「@BayleeBatesNews」推特）

    凱里爾（見圖）開槍射殺大衛致死。（圖擷取自「@BayleeBatesNews」推特）

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