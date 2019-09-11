發現妻子密謀殺他奪財 拳擊教練「假死」妙計送她入獄

2019-09-11 23:56

〔即時新聞／綜合報導〕美國德州（Texas）50歲拳擊教練索薩（Ramon Sosa）2015年得知妻子露露（Lulu）密謀僱用殺手殺他、奪取財產後，不僅讓「殺手」幫忙反蒐證，甚至在聯邦調察局的支持下「假死」，最後將露露繩之以法；而索薩在這起事件後成為一名演講者，致力於替陷入虐待關係的男女提供鼓勵與援助。

綜合外媒報導，索薩於2015年發現計畫離婚的妻子打算「買兇」殺他後，他按兵不動、繼續與她「同床共枕」，只為能夠抓到她確切的罪證，送她去坐牢；有趣的是，露露找的殺手古斯塔沃（Gustavo）居然是他的朋友。

古斯塔沃反過來幫助索薩，與露露見面時，將2人對話錄音，並將證據交給當地警察，但這項證據還不足以逮捕露露，所以警方建議索薩乾脆直接「假死」，最後在聯邦調查局的授意、德州騎警的協助下，他被「化妝」太陽穴被射穿，並拍攝一系列照片。

據報導，「死亡照片」最後由警察假扮的殺手展示給露露，上鉤的露露不僅開心地大笑，還再度確認索薩是否真的死亡；露露隨即遭到逮捕，在罪證確鑿下，因謀殺於2016年10月被判入獄20年。

今（2019）年，索薩正致力成為「家庭虐待受害者」議題演講者，還出版一本關於自身經歷的書籍，希望能幫助陷入虐待關係的男女，有勇氣說出來以及尋求幫助。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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