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    美非裔佛洛伊德之死細節曝光！收銀員「善舉」反釀悲劇

    佛洛伊德之死案件已在審理中。（路透）

    佛洛伊德之死案件已在審理中。（路透）

    2021/04/01 11:06

    〔即時新聞／綜合報導〕美非裔男子佛洛伊德遭警壓頸身亡，引發撼動全球的黑人平權運動。此案已展開審理，先前未有人知的細節陸續曝光。因懷疑佛洛伊德付假鈔而報警的店家收銀員出庭作證時表示，他相當後悔當時收下那些鈔票。

    綜合外媒報導，佛洛伊德身亡前在一家超商購物，被店家懷疑使用假鈔後報警處理，引發後續悲劇。19歲的收銀員馬汀（Christopher Martin）當地時間週三出庭作證還原情況。

    馬汀談到，當時他覺得佛洛伊德疑似嗑藥，且使用的鈔票從顏色判斷可能是假鈔，但他並沒有當場揭發，而是收了下來，且事後打算拿薪水來補貼，原因是他認為佛洛伊德不知道自己用的是假鈔，因此想要「幫一個忙」。

    馬汀接著說，他後來還是和店經理回報可能收到假鈔，經理便要求他向佛洛伊德說明並把錢付清，但遭到佛洛伊德拒絕。回到店內後，即便他表明這筆帳可算在自己身上，店經理還是決定報警處理。

    馬汀表示，當看到佛洛伊德被壓制在地後，隨即後悔他所做的指控，「只要我不收下那些鈔票，就可以避免這一切。」馬汀還提到，他在事發時錄了一段影像，但當時發現救護車的路線似乎不是往醫院去，遂認定佛洛伊德恐回天乏術，由於不想惹禍上身，當晚便把影片刪除。

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