佛洛伊德案涉案警員今日開庭 刑責最高可達40年徒刑

涉嫌謀殺佛洛伊德的蕭文將於今日稍晚出庭受審。圖為案發當地明尼阿波利斯市的街景。（路透）

2021/03/29 22:25

〔即時新聞／綜合報導〕涉嫌謀殺非裔男子佛洛伊德（George Floyd）的前明尼阿波利斯警官蕭文（Derek Chauvin），將於今日出庭受審。蕭文面臨著二級謀殺罪、三級謀殺罪以及二級過失殺人罪3樁指控，最高可能要吃上40年的牢飯。

綜合外媒報導，由於此案的性質極為特殊，受到大眾矚目，因此檢辯雙方的攻防戰在挑選陪審員便已開始；而在經過11天的遴選後，雙方終於選出15人的陪審團。此陪審團由9名白人、4名黑人以及2位多種族人士構成，其中9人為女性。報導指出，15人中只有12人會參與庭審，2名備審，餘下1人在順利開庭後會被排除出名單。

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檢方預計會在法庭上播放案發當時的影片（當時蕭文以膝蓋壓住佛洛伊德的頸部），證明蕭文的舉動確實為佛洛伊德死亡的「重大因素」；而蕭文的辯護律師尼爾森（Eric Nelson）早前已表示他會力證佛洛伊德在案發前有服用毒品（法醫事後在佛洛伊德體內有驗出甲基苯丙胺以及芬太尼），而這點也許能表明佛洛伊德之死不全然是蕭文的責任。

主理此案的法官卡希爾（Peter Cahill）稱，這個案件可能得花上4個禮拜的時間來審理。

蕭文案將會於美國中部時間上午9點（台灣時間晚間10點）開庭，同時全程也會在YouTube上直播。

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