佛洛伊德案涉案警員將開庭 檢辯雙方苦惱陪審人選

涉嫌謀殺佛洛伊德的蕭文即將出庭受審。亨內平縣當地民眾在縣政廳前紀念佛洛伊德。（美聯社）

2021/03/08 23:28

〔即時新聞／綜合報導〕去年當街以膝蓋壓制非裔男子佛洛伊德（George Floyd），導致他身亡，進而引發全美大動亂的前明尼阿波利斯警官蕭文（Derek Chauvin），將於美國時間29日出庭受審。但檢察官與辯護方正為該案的陪審團人選傷透腦筋，因為他們擔心在媒體的渲染下，無法找到14名公正理性的陪審員。

《美聯社》指出，由於此案的性質非常特殊，因此陪審員的挑選程序將有別於一般情況。辯護方可以否決15名公民擔任陪審員，並且不需給出理由，檢方則是有9個人的名額；但雙方皆不得以性別或是種族來作為挑選資格。另外，法官在徵詢陪審員意見時，也是以個人為單位，而非陪審團整體。

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陪審員的資格限制除了必須年滿18歲外，還得是美國公民，並居住在亨內平縣 （Hennepin County）。預期會花上3週的時間來遴選出14名陪審團成員（12名出庭，2名備詢）。

蕭文的辯護律師尼爾森（Eric Nelson）宣稱，由於媒體在開庭前大肆宣傳，還有當初在明尼阿波利斯市發生暴動等緣故，在亨內平縣內根本找不到公正的陪審員。

當地律師布蘭特（Mike Brandt）表示，檢方會選擇對「黑人的命也是命」運動（Black Lives Matter）持贊同意見，或是對佛洛伊德的遭遇感到不平的公民做為陪審員，而尼爾森會挑選立場偏向警方的縣民。

但雙方就會因此對否決人選的理由爭執，這代表「不需給出理由」的條件就會形同虛設，不過最重要還是要注重，陪審員是否能在庭審時拋棄成見並做到公正。

另據《法新社》報導，由於擔憂蕭文出庭會引發另一波反種族歧視的示威，法院的週遭已被路障還有鐵絲網加固，幾乎像是軍營，而政府也已為此調動了數千名警力以及國民兵，以備不時之需。

陪審員候選人也被要求填寫一份長達16頁的問卷，當中的問題包括「你對『黑人的命也是命』運動看法為何？」、「你有看過佛洛伊德死亡事件的影片嗎？如果有，看過幾次呢？」

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