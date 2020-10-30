為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    費城非裔青年遭警槍殺引發暴動 沃爾瑪上千門市暫停展示槍彈

    美國連鎖超市龍頭沃爾瑪在全美擁有超過4700間門市，其中有過半數門市依當地法規合法銷售槍枝彈藥。（法新社）

    美國連鎖超市龍頭沃爾瑪在全美擁有超過4700間門市，其中有過半數門市依當地法規合法銷售槍枝彈藥。（法新社）

    2020/10/30 12:10

    〔即時新聞／綜合報導〕美國賓州費城發生27歳非裔男性華勒斯（Walter Wallace Jr.）遭警方槍殺事件，在當地時間27日引爆大規模暴動，相關影響仍在延燒。美國連鎖超市龍頭沃爾瑪（Walmart）在全美擁有超過4700間門市，其中有過半數門市依當地法規合法銷售槍枝彈藥，但在費城事件爆發之後，沃爾瑪以「內亂（civil unrest）」為由，撤除上千家門市的槍枝彈藥展示區；何時會恢復展示仍然未定，但當地消費者仍可在店內依法購得相關產品。

    根據《路透》報導，早前非裔男性佛洛伊德（George Floyd）之死爆發，引爆美國全國性的「Black Lives Matter」示威潮，更有激進份子與不肖人士打砸、燒毀沿途店面，沃爾瑪也遭殃，因此在6月起部分門市便停止銷售槍枝彈藥。

    然而，佛洛伊德之死與BLM抗議潮未熄之際，又爆發華勒斯案件，對此，沃爾瑪發言人在當地時間週四聲明指出，過去幾年來曾發生過幾次內亂，有鑑於此，為了員工及顧客人身安全，公司決定將槍枝彈藥從門市商品區裡撤除。

    事實上，今年停止銷售槍枝彈藥的決定並非沃爾瑪營運史上首例；沃爾瑪自2015年起便全面停售攻擊型步槍，其中包括美國槍擊案作案常見的AR-15自動步槍，去年則更進一步停售部分攻擊型步槍及手槍用火藥。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    離奇？福斯主播驚爆：拜登家族大量證據神秘消失
    2020/10/30 10:14

    離奇？福斯主播驚爆：拜登家族大量證據神秘消失
    武統成本高風險大 美軍事專家分析解放軍攻台4可能選項
    2020/10/30 10:05

    武統成本高風險大 美軍事專家分析解放軍攻台4可能選項

    林口冠軍王 這集團3案一口氣拿第一
    葛來儀：拜登若當選美台交往轉低調 但簽FTA機率增
    2020/10/30 09:23

    葛來儀：拜登若當選美台交往轉低調 但簽FTA機率增
    國際今日熱門
    飽受燃料短缺困擾 委內瑞拉煉油廠遭恐怖攻擊
    2020/10/29 13:17

    飽受燃料短缺困擾 委內瑞拉煉油廠遭恐怖攻擊

    來自宇宙的詭異聲音 NASA釋出多段神秘音檔響應萬聖節
    2020/10/29 16:39

    來自宇宙的詭異聲音 NASA釋出多段神秘音檔響應萬聖節

    傻眼！ 佛州州長去投票 突被告知地址被線上竄改
    2020/10/29 14:11

    傻眼！ 佛州州長去投票 突被告知地址被線上竄改

    川普譴責費城動亂 嗆拜登態度過於「軟弱」
    2020/10/29 14:49

    川普譴責費城動亂 嗆拜登態度過於「軟弱」

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播