費城非裔青年遭警槍殺引發暴動 沃爾瑪上千門市暫停展示槍彈

美國連鎖超市龍頭沃爾瑪在全美擁有超過4700間門市，其中有過半數門市依當地法規合法銷售槍枝彈藥。（法新社）

2020/10/30 12:10

〔即時新聞／綜合報導〕美國賓州費城發生27歳非裔男性華勒斯（Walter Wallace Jr.）遭警方槍殺事件，在當地時間27日引爆大規模暴動，相關影響仍在延燒。美國連鎖超市龍頭沃爾瑪（Walmart）在全美擁有超過4700間門市，其中有過半數門市依當地法規合法銷售槍枝彈藥，但在費城事件爆發之後，沃爾瑪以「內亂（civil unrest）」為由，撤除上千家門市的槍枝彈藥展示區；何時會恢復展示仍然未定，但當地消費者仍可在店內依法購得相關產品。

根據《路透》報導，早前非裔男性佛洛伊德（George Floyd）之死爆發，引爆美國全國性的「Black Lives Matter」示威潮，更有激進份子與不肖人士打砸、燒毀沿途店面，沃爾瑪也遭殃，因此在6月起部分門市便停止銷售槍枝彈藥。

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然而，佛洛伊德之死與BLM抗議潮未熄之際，又爆發華勒斯案件，對此，沃爾瑪發言人在當地時間週四聲明指出，過去幾年來曾發生過幾次內亂，有鑑於此，為了員工及顧客人身安全，公司決定將槍枝彈藥從門市商品區裡撤除。

事實上，今年停止銷售槍枝彈藥的決定並非沃爾瑪營運史上首例；沃爾瑪自2015年起便全面停售攻擊型步槍，其中包括美國槍擊案作案常見的AR-15自動步槍，去年則更進一步停售部分攻擊型步槍及手槍用火藥。

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