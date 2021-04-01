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    馬爾他女記者謀殺案 調查指向中國「一帶一路」貪腐網絡

    馬爾他知名女記者加利西亞2017年10月遭謀殺身亡，馬國民眾2019年11月在首都瓦萊塔的總理辦公室外集會紀念。（法新社檔案照）

    馬爾他知名女記者加利西亞2017年10月遭謀殺身亡，馬國民眾2019年11月在首都瓦萊塔的總理辦公室外集會紀念。（法新社檔案照）

    2021/04/01 06:03

    〔國際新聞中心／綜合報導〕南歐地中海國家馬爾他（Malta）的知名女記者加利西亞（Daphne Caruana Galizia），2017年10月駕車外出時遭汽車炸彈炸死，不僅震驚全球，也撼動馬國政壇，因為加利西亞當時揭發馬國政商勾結的貪腐網絡，指控總理慕斯凱特（Joseph Muscat）和妻子收受外國資金，富商亨芬內克（Yorgen Fenech）行賄政要，慕斯凱特因此下台。

    《路透》3月29日報導，經過對資金流向的深入追查，發現本案涉及中國「一帶一路」計畫，跨國管理顧問公司「埃森哲」（Accenture）的大中華區資源事業董事總經理陳城（Chen Cheng）涉案。

    加利西亞指控，馬國前能源部長米紀（Konrad Mizzi）和慕斯凱特的幕僚長謝姆布瑞（Keith Schembri）在巴拿馬擁有兩家公司，從2家境外公司收取賄賂，一家就是亨芬內克的17 Black公司，另一家則為陳城成立的「驊道國際」（Macbridge）。經過記者不斷擴大調查範圍，深入驊道國際的網絡，觸及中國國有企業「上海電力公司」對歐洲的4億美元（約115億台幣）投資。

    《路透》和「組織犯罪與貪腐舉報計畫」（OCCRP）、馬爾他時報、南德意志日報，追蹤前述2家涉入這個貪腐網絡的公司，發現43歲、來自上海的陳城，過去10年曾代表上海電力公司在馬國和另一個巴爾幹小國蒙特內哥羅（Montenegro）投資事宜的談判。

    上海電力公司公司是中國5大國有電力集團「中國電力投資集團公司」控股的大型發電公司，成立於1998年6月，2003年10月在上海證券交易所正式掛牌交易。在馬國政府支持下，上海電力投資4億美元，收購馬國國家電力公司Enemalta股份，本案被馬國政府和中國官方定位為「一帶一路」的組成部分。

    加利西亞2016年披露，陳城2014年在英屬維京群島創辦一家公司，目的不明。同年，上海電力投資4億美元收購Enemalta股份，陳城在這筆交易中發揮關鍵作用。加利西亞並未指明陳城有何不當行為，埃森哲當時也未做出回應。

    最新調查發現，陳城家族在香港成立2家公司，都與馬國有關。一家就是「驊道國際」，向代表馬國談判的時任能源部長米紀所擁有的巴拿馬公司，支付200萬歐元；另一家公司Dow's Media Company，則從亨芬內克的公司獲得100萬歐元，這與蒙特內哥羅的投資案有關。

    陳城遊說馬爾他國家電力公司和上海電力，聯合投資蒙特內哥羅的風力發電計畫，最終促成投資案，但這個風力發電計畫實為亨芬內克名下企業所有；從這項投資案獲得的款項，部分流入17 Black，在投資完成後，再向Dow’s公司支付100萬歐元。

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