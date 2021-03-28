抗衡中國 拜登倡民主版一帶一路

美國總統拜登26日提議，民主國家應該提出類似中國一帶一路的基礎建設計畫，以抗衡中國的影響力。圖為展出於2016年香港亞洲金融論壇的中國一帶一路路線圖。 （路透檔案照）

2021/03/28 05:30

〔編譯黃靖媗／綜合報導〕美國總統拜登廿六日與英國首相強森舉行電話會談時，建議民主國家應該要有類似中國「一帶一路」的基礎建設計畫，協助世界上需要幫助的群體，藉此與中國競爭並抗衡中國的影響力。兩人在通話中，也對西方國家制裁侵害新疆維吾爾族人權的中國官員，卻反遭中國報復，表達關切。

中國一帶一路 總值3.7兆美元

中國國家主席習近平自二○一三年提倡建設「絲綢之路經濟帶」與「廿一世紀海上絲綢之路」的「一帶一路」計畫後，迄今已有上百國與中國簽訂各種合作協議，建造鐵路、港口等基礎建設。

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根據「路孚特（Refinitiv）」統計，相關計畫共有二千六百多項，總值約三．七兆美元，顯著拓展了中國的政治及經濟影響力。

建議英相 應提基礎建設計畫

拜登廿六日在德拉瓦州向記者親口證實提出此一倡議。他說：「我（向強森）建議，我們應該要有類似的倡議，由民主國家提倡，在世界上幫助需要幫助的群體」。

拜登廿五日在上任首場記者會上，指美國正面臨中國激烈競爭，任內不會讓中國超越美國。他計畫本週宣布價值數兆美元、用於提升美國基礎建設的計畫。華爾街日報指出，該法案價值可能高達三兆美元。

此外，強森發言人廿六日指出，強森與拜登在電話中回顧了英、美、加拿大與歐盟等國際夥伴聯合制裁多名踐踏新疆人權的中國高官的行動，並表達對中國報復行動的關切。

中國抵制反新疆「血棉花」的行動已經延燒數日，美國務院副發言人波特廿六日回應，美國譴責中國國營社群媒體的號召行動，與中國公司及消費者針對美、歐、日企業的抵制。白宮發言人莎琪也指出，中國將私營企業對市場的依賴武器化，用以扼殺言論自由與禁止道德商業慣例的行為，應當被國際社會反對。

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