為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    美放寬美台官員會面限制 包瑞翰：歐盟國也該重新審視台灣政策

    歐洲議會議員包瑞翰（見圖）表示，歐盟成員國應該也要重審其對台灣關係的政策。（法新社）

    歐洲議會議員包瑞翰（見圖）表示，歐盟成員國應該也要重審其對台灣關係的政策。（法新社）

    2021/04/01 01:18

    〔即時新聞／綜合報導〕英媒報導，美國放寬官員與台灣官員的來往限制，外交官更容易會見台灣官員。對此，歐洲議會議員包瑞翰（Reinhard Bütikofer）表示，歐盟成員國也應重新審視對台灣關係的政策。

    2021年3月22日，歐盟宣布就新疆問題制裁4名中國官員和1個實體後，中國火速宣布反制裁歐盟10人和4個實體，其中，包瑞翰也是被中國點名的對象；當時包瑞翰得知中國制裁內容是禁止入境中國大陸、香港、澳門，還幽默地回應「我還有台灣可去」。

    包瑞翰31日在推特轉發《金融時報》30日報導，報導指出，美國拜登政府準備宣布各項政策方針，讓美國外交官更容易與台灣官員見面，其中，有些是沿用川普政府的變革，中國恐怕會視為「挑釁」。對此，包瑞翰引述報導內文，並說，歐盟成員國也應該重新審視與台灣相關的政策。

    《金融時報》指出，美國外交官與台灣官員的接觸限制了數十年，直到前總統川普放寬，川普在任期最後大幅放寬外交官會見台灣官員的限制，專家也正觀察新任總統拜登是否會讓政策轉彎，但知情人士透露，拜登政府決定保留許多川普在位時所做的變革。

    知情人士表示，比起設下會面限制，拜登政府更願意關注在鼓勵美國官員與台灣窗口聯絡；另一名知情人士說，大部分針對美國與台灣外交官互動的限制將消失於無型。

    報導指稱，這也是拜登對中國立場逐漸強硬的表現。一名資深官員上週向《金融時報》透露，拜登政府擔心中國有意冒險奪下對台灣的控制權。

    《金融時報》指出，1979年，美國與中國建交後，美台官員會面開始有了限制，但今年1月，前美國國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）在國會通過台灣保證法後，取消了諸多限制，現任國務卿布林肯（Antony Blinken）曾公開表示，想要創造更多和台灣的來往空間。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    輝瑞BNT疫苗無下文 中國代理商復星：願賣台灣復必泰！
    2021/04/01 00:12

    輝瑞BNT疫苗無下文 中國代理商復星：願賣台灣復必泰！
    劍指中國！「2大使」同時現身台灣 前外交官曝美國用意
    2021/03/31 23:39

    劍指中國！「2大使」同時現身台灣 前外交官曝美國用意

    「錢」進美國科技股
    辦桌炸湯圓？業者推「湯圓披薩」掀熱議 網：台式披薩無極限
    2021/03/31 22:48

    辦桌炸湯圓？業者推「湯圓披薩」掀熱議 網：台式披薩無極限
    BBC駐北京記者改派台灣 便衣公安一路跟到機場
    2021/03/31 22:33

    BBC駐北京記者改派台灣 便衣公安一路跟到機場

    月付2萬5 入住青埔水岸公園宅
    《金融時報》公佈亞太高成長500強企業 台灣54家公司上榜
    2021/03/31 20:24

    《金融時報》公佈亞太高成長500強企業 台灣54家公司上榜
    挺新疆遭中國制裁 歐洲議會議員包瑞翰：我還有台灣可去！
    2021/03/23 06:06

    挺新疆遭中國制裁 歐洲議會議員包瑞翰：我還有台灣可去！
    國際今日熱門
    川粉快來！ 川普新個人官網開張 試圖奪回網路話語權
    2021/03/31 06:20

    川粉快來！ 川普新個人官網開張 試圖奪回網路話語權

    罕見嗆中！不滿世衛病毒起源報告內容 譚德塞：需要深入調查
    2021/03/31 06:14

    罕見嗆中！不滿世衛病毒起源報告內容 譚德塞：需要深入調查 影片

    澳洲工黨全國會議 決議對中採取強硬立場
    2021/03/31 06:09

    澳洲工黨全國會議 決議對中採取強硬立場

    中國疫苗接種政治化操作 沒打不能上班、不能回家
    2021/03/31 06:12

    中國疫苗接種政治化操作 沒打不能上班、不能回家

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播