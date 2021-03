美放寬美台官員會面限制 包瑞翰：歐盟國也該重新審視台灣政策

2021/04/01 01:18

〔即時新聞/綜合報導〕英媒報導,美國放寬官員與台灣官員的來往限制,外交官更容易會見台灣官員。對此,歐洲議會議員包瑞翰(Reinhard Bütikofer)表示,歐盟成員國也應重新審視對台灣關係的政策。

2021年3月22日,歐盟宣布就新疆問題制裁4名中國官員和1個實體後,中國火速宣布反制裁歐盟10人和4個實體,其中,包瑞翰也是被中國點名的對象;當時包瑞翰得知中國制裁內容是禁止入境中國大陸、香港、澳門,還幽默地回應「我還有台灣可去」。

請繼續往下閱讀...

包瑞翰31日在推特轉發《金融時報》30日報導,報導指出,美國拜登政府準備宣布各項政策方針,讓美國外交官更容易與台灣官員見面,其中,有些是沿用川普政府的變革,中國恐怕會視為「挑釁」。對此,包瑞翰引述報導內文,並說,歐盟成員國也應該重新審視與台灣相關的政策。

《金融時報》指出,美國外交官與台灣官員的接觸限制了數十年,直到前總統川普放寬,川普在任期最後大幅放寬外交官會見台灣官員的限制,專家也正觀察新任總統拜登是否會讓政策轉彎,但知情人士透露,拜登政府決定保留許多川普在位時所做的變革。

知情人士表示,比起設下會面限制,拜登政府更願意關注在鼓勵美國官員與台灣窗口聯絡;另一名知情人士說,大部分針對美國與台灣外交官互動的限制將消失於無型。

報導指稱,這也是拜登對中國立場逐漸強硬的表現。一名資深官員上週向《金融時報》透露,拜登政府擔心中國有意冒險奪下對台灣的控制權。

《金融時報》指出,1979年,美國與中國建交後,美台官員會面開始有了限制,但今年1月,前美國國務卿龐皮歐(Mike Pompeo)在國會通過台灣保證法後,取消了諸多限制,現任國務卿布林肯(Antony Blinken)曾公開表示,想要創造更多和台灣的來往空間。

US to make it easier for diplomats to meet Taiwanese officials. EU member states should also review their policies on Taiwan relations. https://t.co/LmYFLR5ToA via @FT