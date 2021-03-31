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    BBC駐北京記者改派台灣 便衣公安一路跟到機場

    英國廣播公司新聞網（BBC News）今天表示，原駐中國記者沙磊（John Sudworth）已調派台灣，便衣公安跟隨他和家人一路到機場登機。圖為沙磊過去訪問台灣總統蔡英文的畫面。（歐新社）

    英國廣播公司新聞網（BBC News）今天表示，原駐中國記者沙磊（John Sudworth）已調派台灣，便衣公安跟隨他和家人一路到機場登機。圖為沙磊過去訪問台灣總統蔡英文的畫面。（歐新社）

    2021/03/31 22:33

    〔中央社〕英國廣播公司新聞網（BBC News）今天表示，原駐中國記者沙磊（John Sudworth）已調派台灣，便衣公安跟隨他和家人一路到機場登機。

    BBC在官方推特（Twitter）帳號發表聲明宣布此事。聲明中說：「沙磊將中國當局不希望全世界知道的真相曝光。BBC對沙磊在北京這段時間的獲獎報導引以為傲，他仍是我們報導中國新聞的記者。」

    中國先前批評，BBC指控北京侵犯新疆維吾爾族人權的報導毫無根據。中國上個月將英國廣播公司世界新聞頻道（BBC World News）禁播，回應中國駐英國大使館對BBC的批評。

    BBC今天報導，沙磊在中國已有9年，受到來自中國當局的壓力與威脅後，感到越來越難在中國待下去，已經和家人一起離開中國、前往台灣。

    報導稱，沙磊和家人遭到便衣公安一路跟隨到機場，直到登機。他的妻子是愛爾蘭廣播公司（RTE）駐中國記者莫瑞（Yvonne Murray），也一同離開中國。

    沙磊指出，他和團隊只要嘗試拍攝，就會受到監視，被威脅採取法律行動，干擾和恐嚇。他的同僚目前仍待在北京，他個人則將在台灣報導。

    莫瑞所屬的RTE表示，由於受到來自中國當局越來越多的壓力，她和沙磊決定帶著3個孩子離開。

    莫瑞表示：「我們倉促離開。我們受到來自中國政府的壓力和威脅，這已經持續一段時間，但變得太過份。（中國）當局對我丈夫的報導有意見。他替BBC工作，密切報導新疆維吾爾族受監禁，以及病毒起源。」

    她表示，目前正在台北的旅館進行14天隔離，接下來將在台灣繼續報導中國及更廣泛議題。

    沙磊和妻子在中國待了許久。她表示：「我們有2個孩子在中國出生，他們都會說流利的中文。對他們而言，那裡是家，想到若中國當局繼續針對且懲罰單純做好本職的記者，他們就有可能永遠無法回去，這很令人沮喪。」

    但她也說：「我們會試圖記得那些回憶。中國是一個特別多采多姿、充滿文化的國家，我們這些年來和中國民眾建立的友誼不會被奪走。便衣跟隨我們直到離開，這雖然是一個悲傷的離別回憶，但這不會抹卻快樂的回憶。」

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