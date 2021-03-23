挺新疆遭中國制裁 歐洲議會議員包瑞翰：我還有台灣可去！

中國制裁支持新疆人權議題的歐洲議會議員包瑞翰，包瑞翰推文反擊，「我還有台灣可以去。」（法新社資料照）

2021/03/23 06:06

〔國際新聞中心／綜合報導〕歐盟外交部長22日舉行會議，批准針對中國大規模拘留新疆維吾爾族人，制裁4名中共官員和新疆生產建設兵團公安局等實體。中國隨即反制，宣布制裁支持新疆人權議題的歐洲議會對中關係代表團團長包瑞翰（Reinhard Butikofer）等5名歐洲議會議員，不僅引發歐洲議會最大黨團人民黨主席韋柏（Manfred Weber）強烈抨擊，包瑞翰也推文表示，「中國領導人已經讓我知道，我將不被允許訪問（中國）大陸、香港或澳門，「但我還有台灣。」

歐洲議會議長薩索里（David Sassoli）也推文聲援包瑞翰等人，包瑞翰在回覆薩索里的推文中強調，「中國共產黨國家的領導人顯然不尊重議會，但是，就像（前美國總統）布希（G.W Bush）可能會說的那樣，他們完全『錯估了』（misunderestimate）民主的力量和民主人士之間的團結。」

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中國政府宣布擴大對歐盟10名人士和4個實體實施制裁，包括包瑞翰、歐洲議會友台小組主席蓋勒（Michael Gahler）、法國籍的格魯克斯曼（Raphael Glucksmann）、保加利亞籍的久什尤克（Ilhan Kyuchyuk），以及斯洛伐克籍的萊克斯曼（Miriam Lexmann）等5名歐洲議會議員。

此外，中國也點名荷蘭國會議員史卓瑪（Sjoerd W. Sjoerdsma）、比利時國會議員寇拉提（Samuel Cogolati）、立陶宛國會議員薩卡利埃內（Dovile Sakaliene），以及長期研究新疆人權問題、日前還遭新疆民眾「控告」的德國學者鄭國恩（Adrian Zenz）、瑞典亞洲研究學者葉必揚（Bjorn Jerden）等，其相關人員及家屬被禁止入境中國及港澳，他們及其關聯企業、機構也被限制與中國往來。

歐洲議會最大黨團、歐洲人民黨黨團（EPP Group）主席韋柏在「推特」發文表示，中國攻擊自由選舉產生的國會議員，顯示北京對民主的蔑視，歐洲不會畏縮，呼籲歐盟表態反對，並研擬反制措施。

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