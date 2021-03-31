現役波音777變身餐廳 日本航空業者奇招獲好評

日本放送協會（NHK）報導，日本有航空公司為了讓大家了解空中旅行的魅力，將受疫情影響無法使用的國際線客機「變身」為餐廳。圖為波音777示意圖。（美聯社）

2021/03/31 20:45

〔中央社〕日本有航空業者因為2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情造成國際線無法飛行，於是將往來日本與歐洲航線的波音777型客機「變身」為有雙翼的餐廳，儘管要價不便宜還是完售。

日本放送協會（NHK）報導，日本有航空公司為了讓大家了解空中旅行的魅力，將受疫情影響無法使用的國際線客機「變身」為餐廳。

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疫情影響國際航班正常飛行，造成搭機旅客驟減，許多航空公司因此想出活用現役航機的方式，開辦許多類出國或不落地飛行的活動。

有雙翼的餐廳位於機內的頭等艙及商務艙，不僅座位間保持充足間隔距離，也採取相關防疫措施。

讀賣新聞報導，頭等艙餐點要價近6萬日圓（約新台幣1萬5400元），商務艙飛機餐也要近3萬日圓；餐點種類分為西餐（洋食）與日式料理（和食）。航空公司公關人員表示，「餐廳」所提供的服務跟國際線機上服務幾乎一樣。

一名前來享用餐點的35歲上班族說，可以用出國旅行的心情搭乘夢想中的頭等艙，「餐點也非常豪華，一整個很滿足」。

這項把現役777客機變身餐廳的企劃很受消費者歡迎，事前預訂都已完售，航空業者未來將再舉辦相同的活動。

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