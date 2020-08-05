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    武漢肺炎》縮短部分餐廳、卡拉OK營業時間後 東京新增案例下降

    東京都實施部分餐飲業縮短營業時間政策至今為第2日，根據東京都統計，都內今日確認263例新增確診病例，較昨日出現下降。圖為東京街景。（歐新社）

    東京都實施部分餐飲業縮短營業時間政策至今為第2日，根據東京都統計，都內今日確認263例新增確診病例，較昨日出現下降。圖為東京街景。（歐新社）

    2020-08-05 14:44:33

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續影響全球，日本境內疫情自緊急事態宣言解除後再度緊張。東京都實施部分餐飲業縮短營業時間政策至今為第2日，根據東京都統計，都內今日確認263例新增確診病例，較昨日出現下降；對此，東京都再度呼籲居民減少參加大型宴會、酒會，出席小型聚會時也應保持社交距離。

    根據《NHK》報導，東京都今日公布最新統計，截至日本時間下午3時（台灣時間下午2時），都內確認到263例確診，雖較4日的309例出現下降趨勢，但仍為連續第9日單日新增病例突破200例；據東京都統計，都內確診病例數累計至1萬4285例。

    針對疫情，東京都3日起要求部分供酒餐飲業者和都內全數卡拉OK店家縮短營業時間，並將給與配合新規定店家20萬元日幣（合約5.5萬元新台幣）的合作金；新規實施，多個夜生活較繁華地區，如新宿、澀谷、銀座等地，夜間行人確實出現減少，新規後續將如何影響疫情趨勢，仍有待觀察。

    根據約翰霍普金斯大學即時統計，日本境內確診病例數累計達4萬1352例，死亡病例數累計達1023例。

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