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    不聽霍金生前警告！中國明起向全球開放「天眼」

    中方今（30日）宣布，明（31日）起向全球開放使用「中國天眼」。（歐新社檔案照）

    中方今（30日）宣布，明（31日）起向全球開放使用「中國天眼」。（歐新社檔案照）

    2021/03/30 19:27

    〔即時新聞／綜合報導〕中國無視已故英國知名物理學家霍金生前「別接觸外星生命」的警告，位於貴州的世界最大射電望遠鏡FAST（Five hundred meter Aperture Spherical Telescope，又稱天眼）2016年9月25日落成，2020年1月11日啟用，同年9月啟動「尋找外星人」計畫，中方今（30日）宣布，明（31日）起向全球開放使用。

    英國已故學者霍金生前曾多次警告中國「不要接觸外星人」，自中國開始打造「中國天眼」以來，霍金就曾公開反對這項計畫，中方2017年探測到來自外星的可疑信號時，霍金更警告「千萬不要回答！」霍金認為，「中國天眼」如此龐大的儀器，會讓地球更容易被外星人發現，恐怕會帶來浩劫，但中方對此從未重視。

    中國各官媒今（30日）同時宣布，有著500公尺口徑的「中國天眼」將正式向全世界開放，並邀請全球科學家申請觀測宇宙，中方聲稱可以「自由申請項目觀測」，每個申請項目的觀測時間不得超過100小時，預計分配10%左右的觀測時間給中國境外的科學家使用。

    中方去年曾經宣稱，截至2020年9月中旬，中國天眼發現的脈衝星已達224顆，其中有100多顆已被確認為新發現的脈衝星，「還首次捕捉到了距離地球約30億光年的神秘射電信號——多次重複爆發的快速射電暴。」中方還期望該儀器能在未來20至30年，在世界上保持技術一流地位。

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