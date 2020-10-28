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    無視霍金生前警告！中國宣布：天眼發現30億光年外神秘信號

    中國天眼位於中國貴州，2016年9月25日落成，今年1月11日正式啟用，目前探測到來自30億光年外的神秘信號。（歐新社檔案照）

    中國天眼位於中國貴州，2016年9月25日落成，今年1月11日正式啟用，目前探測到來自30億光年外的神秘信號。（歐新社檔案照）

    2020/10/28 19:50

    〔即時新聞／綜合報導〕中國無視已故英國知名物理學家霍金生前「別接觸外星生命」的警告，位於貴州的世界最大射電望遠鏡FAST（Five hundred meter Aperture Spherical Telescope，又稱天眼）2016年9月25日落成，2020年1月11日啟用，9月啟動「尋找外星人」，中方近日宣布，「捕捉到了距離地球約30億光年的神秘信號」。

    中國科學技術部的官方媒體《科技日報》指出，中國天眼受到武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響，20多名科學人員必須長時間操作機器，讓天眼每日至少運行20小時，自1月啟用以來，天眼已經運轉達5000小時，讓中方首次在星際空間中發現了會週期性發射脈衝訊號的星體——脈衝星。

    中方宣稱，截至9月中旬，中國天眼發現的脈衝星已達224顆，其中有100多顆已被確認為新發現的脈衝星，「還首次捕捉到了距離地球約30億光年的神秘射電信號——多次重複爆發的快速射電暴。」中方期望，天眼能在未來20至30年，在世界上保持技術一流地位，目前仍持續運作當中。

    英國已故學者霍金生前曾多次警告中國不要接觸外星人，自中國開始打造「中國天眼」以來，霍金就曾公開反對這項計畫，中方2017年探測到來自外星的可疑信號時，霍金更警告「千萬不要回答！」霍金認為，「中國天眼」如此大規模的儀器，將使地球更容易被外星人發現，發現恐怕會帶來一場浩劫；不過，中方對此從未重視。

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