綠博小火車撞人1死1傷！家屬重回現場招魂 要求宜蘭縣府不要撇責

宜蘭綠色博覽會4日發生遊園電動小火車疑煞車失靈導致車輛失控，撞倒來自新北市的游姓老夫婦，造成夫死妻傷憾事，家屬今早重回傷心地招魂。（記者王峻祺攝）

2025/04/05 11:02

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭綠色博覽會4日發生遊園電動小火車疑煞車失靈導致車輛失控，撞倒來自新北市的游姓老夫婦，造成夫死妻傷憾事，家屬今早重回傷心地招魂，痛批宜蘭縣政府責任最大，要求事件應調查清楚「不要撇責！」縣府允諾行政責任絕不推諉。

綠博首推小火車卻發生失控暴衝人群，造成1死1重傷，78歲游翁命喪車輪，其妻呂婦被救出時，全身多處骨折送進加護病房。當時同行8名家人親眼目睹至親意外無法接受，走在老夫婦身旁、及時閃避跳過水溝躲過一劫的孫女更是悲痛萬分。

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家屬今早重回綠博招魂，游翁小兒子還獨自走到父親喪命處徘迴，孤獨哀思身影令人動容，女兒更泣訴「主辦方宜蘭縣政府該負最大責任」，家族開心一日遊，卻意外成了與父親訣別生死之旅，老母親更重傷躺在醫院，鶼鰈情深的他們如今天人永隔，叫人情何以堪。

家屬除不接受肇事司機道歉，也痛批縣府「太離譜」，表示綠博辦了20多年還會發生這樣的大事件，就是主辦方沒有做好相關安全檢查跟督導工作，要求縣府應該調查清楚事件原委，不能推託都是廠商與司機責任，該負責就要負責「不要撇責！」並質疑園區未實施人車分道才會發生憾事。

宜蘭縣政府農業處長李新泰、蘭陽農業發展基金會副執行長許名輝及營運電動小火車業者均全程陪同家屬招魂。業者面對媒體詢問是否有進行相關安全檢查時，不斷閃躲婉拒說明，直至最後才小聲回應「有啦！有啦！都有進行檢查。」

李新泰則是深深一鞠躬致歉後，表示對家屬和所有社會大眾感到抱歉，事發第一時間派員全程陪同家屬，包括處理醫療及往生者後事，肇事責任部分檢方都在釐清，會還給家屬清楚調查結果，行政責任縣府則不會推諉，絕對會負責，已休園全面檢視所有設施。

針對園區人車分道部分，許名輝指出，綠博大門入口處到候車亭，非車輛行走範圍，屬於人行走道，但自接駁候車亭起就採人車分道，工作人員也會提醒遊客行走內側紅磚道，發生意外地點是小火車從侯車亭起煞車失靈，直接衝到入口處。

他補充，據昨天司機說法及場勘，候車亭前方有緩降坡，小火車可能在緩降坡失去煞車，重力加速度司機踩不住，沿途大喊說失去煞車，但也沒辦法，昨天聽司機是說有拉手煞車，但煞不住。

游姓老翁家屬重回綠博事發地招魂，現場還留有被小火車撞倒的路燈。（記者王峻祺攝）

家屬今早重回綠博招魂，游翁小兒子還獨自走到父親喪命處徘迴，孤獨哀思身影令人動容。（記者王峻祺攝）

縣府表示綠博自接駁候車亭起就採人車分道，工作人員也會提醒遊客行走內側紅磚道，發生意外地點是小火車從侯車亭起煞車失靈，直接衝到入口處。（記者王峻祺攝）

游姓老夫婦鶼鰈情深形影不離，留下許多珍貴出遊照。（家屬提供）

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