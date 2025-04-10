大雷雨明休兵各地溫度回升 週六鋒面通過雨區擴大

未來降雨趨勢。（圖為中央氣象署提供）

2025/04/10 17:22

〔記者林志怡／台北報導〕今日受到鋒面通過影響，各地出現明顯雨勢，中央氣象署指出，今晚至明日降雨就會趨緩，並在週五迎來短暫的空擋，各地恢復多雲到晴的天氣，但週六隨即再有一波鋒面通過，將帶來更大範圍的降雨，中部以北地區有大雨發生機率，下週日各地氣溫明顯下滑，白天氣溫落在21至26度不等。

中央氣象署預報員林定宜說明，今晚至明日各地雨勢明顯趨緩，是2波鋒面之間的空擋，各地多雲到晴，北部、花東地區仍有短暫陣雨，且中部以北地區、其他山區午後有局部短暫陣雨，但雨量都不大。

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林定宜說，週六至下週日清晨將有另一波鋒面通過台灣，影響範圍將比目前這一波鋒面更大，各地有陣雨或雷雨，且需注意短延時強降雨，中部以北有局部大雨發生機率。

待鋒面通過後，下週日因東北季風增強，各地天氣轉涼，北部17至24度、中部18至24度、南部21至26度、東部18至21度，但水氣逐漸減少，各地多雲到晴，僅東半部地區、中南部山區有局部短暫雨。

林定宜指出，下週一東北季風減弱，下週四前都將維持多雲到晴的好天氣，僅東南部地區、恆春半島有零星短暫雨，各地白天氣溫回升，西半部地區30至31度、東半部地區約24至27度，但清晨受到輻射冷卻影響，各地感受偏涼，北部、中部約16度，南部18至19度，各地日夜溫差較大。

此外，林定宜提醒，明日至週六上午金馬地區、明日清晨西半部地區有局部霧或低雲影響能見度，民眾交通往返務必注意安全與相關航班資訊，另週六受到鋒面前的西南風影響，東南部地區注意焚風。

未來一週溫度趨勢。（圖為中央氣象署提供）

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