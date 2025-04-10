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    監獄的一封信盼「索取罷傅10張連署書」 微光花蓮志工感動

    來自某監獄受刑人的親筆信「祝大罷免大成功」，還主動索取10張空白連署書。（微光花蓮提供）

    來自某監獄受刑人的親筆信「祝大罷免大成功」，還主動索取10張空白連署書。（微光花蓮提供）

    2025/04/10 17:02

    〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮罷傅團體「微光花蓮」，先前公告最後收連署書時間是本月20日，目前剩倒數10天！在最後衝刺階段，團隊志工收到一封來自監獄受刑人的親筆信，「祝大罷免、大成功」還附上簽好的連署書一張「希望換到10張空白連署書」，讓志工大受感動。

    「勇敢的罷免志工們好，感謝你們的辛苦和付出，加油！」受刑人信中寫道，他在○○監獄受刑中，一直關心著罷免活動，看到報紙寫拔傅連署趨緩，特別和工場的幾個受刑人討論後，希望也能為拔傅活動盡一分心力。信中說，「如果我們也能參與連署，且有效，希望能寄10張空白連署書給我們」，文末也祝「大罷免大成功」！

    罷團微光花蓮志工說，這封來自監獄的信件有附上一張連署書，看到後真的很感動！罷團強調，「受刑人只要沒有被判決褫奪公權，當然可以參加連署」！他們已寄出鼓勵的回信連同連署書，「這時期，每一張連署書都是無比珍貴」！至於信件寄自哪個監獄不方便透露，主要是擔心獄政系統比較保守，可能加強檢查甚至攔阻。

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