為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    小偷入珠寶店行竊！2店員全程低頭滑手機 老闆氣炸了

    近日中國福建省福州市某間珠寶店被一名男顧客入店行竊，只見兩名女店員從入店到行竊離店，「全程滑手機」，對於此事渾然不覺，對此老闆感到無奈。（圖擷取自微博）

    近日中國福建省福州市某間珠寶店被一名男顧客入店行竊，只見兩名女店員從入店到行竊離店，「全程滑手機」，對於此事渾然不覺，對此老闆感到無奈。（圖擷取自微博）

    2021/03/27 12:18

    〔即時新聞／綜合報導〕近日中國福建省福州市某間珠寶店被一名男子入店行竊，只見從入店到成功行竊後離店，兩名女店員「全程滑手機」，因此對此事渾然不覺。但其實這名男子其實是珠寶店老闆請朋友試探員工，因此並無損失，事後兩名女店員被老闆扣薪懲處。

    根據中國媒體《燃新聞》報導，3月22日下午5時多，珠寶店老闆特別請朋友假裝是小偷進入店內偷珠寶，結果兩名女店員似乎完全沒察覺有人進到店裡，仍坐在窗邊滑手機，於是「小偷」便大搖大擺得在櫃台中央的玻璃櫃拿走幾件珠寶，再緩緩離開珠寶店，整個「事發過程」沒人出聲也沒人阻攔，女店員們都「專心」滑手機。

    事後老闆調閱監視器給兩名女店員看誇張的行徑，訓斥「手機有那麼好玩啊？」、「哭個屁阿！你玩手機的時候怎麼不哭勒？上班腦袋怎麼不帶呢？」，最後老闆沒有開除兩人，僅以扣除薪資來懲處店員。

    影片曝光後，網友笑說，「搬空珠寶店，店員都不知道發生什麼事！」、「這是請了兩尊雕像做員工嗎」、「這要是在我們公司，罰到你連親娘都認不出來」、「我奶奶家養的鵝都比這員工管用」、「這種無責任心的員工還留著何用？直接開除」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    暗黑英雄崇拜狂 扮閃靈悍將行竊
    2021/03/27 05:30

    暗黑英雄崇拜狂 扮閃靈悍將行竊
    睡得真香！小偷暗夜行竊竟睡著 天亮屋主報警逮人
    2021/03/25 21:47

    睡得真香！小偷暗夜行竊竟睡著 天亮屋主報警逮人

    試駕報告》Gogoro VIVA MIX 挑戰新神車
    偷娃娃機備品被監視器拍到 男竟誣賴鄰居行竊
    2021/03/24 19:26

    偷娃娃機備品被監視器拍到 男竟誣賴鄰居行竊
    臨時工3天偷7次娃娃機店 所長扮路人埋伏逮人
    2021/03/23 18:06

    臨時工3天偷7次娃娃機店 所長扮路人埋伏逮人

    台股基金好威 千里良馬就選這檔
    國際今日熱門
    應對中國崛起、疫情 布林肯：西方合作重要性更勝以往
    2021/03/26 14:20

    應對中國崛起、疫情 布林肯：西方合作重要性更勝以往

    印度2男童撿到「2顆怪球」嗨玩...下秒慘倒血泊受重傷
    2021/03/26 15:42

    印度2男童撿到「2顆怪球」嗨玩...下秒慘倒血泊受重傷

    赴Tinder女網友約 18歲士兵遭綁架凌虐...燒傷永遠留疤
    2021/03/26 15:14

    赴Tinder女網友約 18歲士兵遭綁架凌虐...燒傷永遠留疤

    懷疑新婚妻外遇！妒夫斧頭狠斷妻雙手棄森林等死
    2021/03/26 14:46

    懷疑新婚妻外遇！妒夫斧頭狠斷妻雙手棄森林等死

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播