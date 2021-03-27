小偷入珠寶店行竊！2店員全程低頭滑手機 老闆氣炸了

近日中國福建省福州市某間珠寶店被一名男顧客入店行竊，只見兩名女店員從入店到行竊離店，「全程滑手機」，對於此事渾然不覺，對此老闆感到無奈。（圖擷取自微博）

2021/03/27 12:18

〔即時新聞／綜合報導〕近日中國福建省福州市某間珠寶店被一名男子入店行竊，只見從入店到成功行竊後離店，兩名女店員「全程滑手機」，因此對此事渾然不覺。但其實這名男子其實是珠寶店老闆請朋友試探員工，因此並無損失，事後兩名女店員被老闆扣薪懲處。

根據中國媒體《燃新聞》報導，3月22日下午5時多，珠寶店老闆特別請朋友假裝是小偷進入店內偷珠寶，結果兩名女店員似乎完全沒察覺有人進到店裡，仍坐在窗邊滑手機，於是「小偷」便大搖大擺得在櫃台中央的玻璃櫃拿走幾件珠寶，再緩緩離開珠寶店，整個「事發過程」沒人出聲也沒人阻攔，女店員們都「專心」滑手機。

事後老闆調閱監視器給兩名女店員看誇張的行徑，訓斥「手機有那麼好玩啊？」、「哭個屁阿！你玩手機的時候怎麼不哭勒？上班腦袋怎麼不帶呢？」，最後老闆沒有開除兩人，僅以扣除薪資來懲處店員。

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影片曝光後，網友笑說，「搬空珠寶店，店員都不知道發生什麼事！」、「這是請了兩尊雕像做員工嗎」、「這要是在我們公司，罰到你連親娘都認不出來」、「我奶奶家養的鵝都比這員工管用」、「這種無責任心的員工還留著何用？直接開除」。

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