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    暗黑英雄崇拜狂 扮閃靈悍將行竊

    呂姓男子喜歡暗黑英雄「閃靈悍將」，因此戴著面具行竊。（民眾提供）

    呂姓男子喜歡暗黑英雄「閃靈悍將」，因此戴著面具行竊。（民眾提供）

    2021/03/27 05:30

    〔記者王捷／台南報導〕一名40多歲呂姓男子，十分崇拜美國漫畫裡的暗黑英雄，他有多項竊盜紀錄且多次出入監獄，仍賊性不改，而且犯案時，還戴著自己最愛的「閃靈悍將」面具，既滿足個人癖好，也可躲過監視器拍到他的面容。但他最近鎖定大賣場連續竊取特定品牌威士忌，還是賊星該敗，被台南警方逮捕。

    戴特製面具 被拍到也難辨別

    呂男前陣子才假釋出獄，自稱在工地做粗工，不過警方懷疑他在假釋期間涉及多件超市竊案，其中本月初，潛入某間大賣場連續2次行竊威士忌，監視器雖拍到清晰的小偷影像，但畫面中呂男戴著面具，讓警方難以辨識身分。

    不過警方持續追蹤他的行蹤，發覺呂男得手威士忌走出賣場後，摘下面具才跨上電動機車；此外，呂男特地選擇大多出租給外籍移工的電動機車，因為這種電動車無車牌，警方無法從車號來辨識車輛所有人。

    但警方仍然從業者提供的監視器畫面，發覺每次呂男騎的電動車都不同，可確定應是租車犯案，循此查詢，查出他是在高雄一家車行租車。警方展開埋伏，等呂男來還車時將他逮捕。

    呂男犯案用的面具，是美國漫畫出版商Image最有名的暗黑英雄「閃靈悍將」，該作品又譯「再生俠」，曾經有動畫、電影。

    電影裡「閃靈悍將」的造型。（取自網路）

    電影裡「閃靈悍將」的造型。（取自網路）

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