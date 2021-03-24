偷娃娃機備品被監視器拍到 男竟誣賴鄰居行竊

王嫌伸手偷走機台上的「備品」。（記者劉慶侯翻攝）

2021/03/24 19:26

〔記者劉慶侯／台北報導〕22歲王姓男子，才因竊盜路邊攤眅的彩券被判拘役15天，出獄後，卻又溜到北市自己住處的錦州街附近的一家夾娃娃店，偷走機台上的「備品」販賣牟利。店主根據監視畫面報警，王嫌居然還睜眼說瞎話，誣賴是鄰居竊走。警方訊後依法送辦。

警方調查，王男與家人居住在北市林森北路一棟大樓，但他曾霸佔大樓管理員辦公室，也曾偷看住處信件，甚至在電梯內小便，為此他曾多次因案被捕，並被送往作精神鑑定，但都判定為精神正常，是鄰居眼中的頭痛人物。

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警方表示，王嫌月前因在林森北路偷走路邊攤販的彩券，遭判處拘役15天，但出獄後並沒有學乖，17日當天上午9時許，反而跑到錦州街1家夾娃娃機店，趁機將台主放置在機台上的備品偷走。

44歲的王姓店主根據監視畫面發現，王男走進娃娃機店後，並沒有掏錢夾娃娃，反而是趁機偷走機台上的物品，其中包括公仔等物品，清查後損失金額共計1150元。

警方據報見又是王男涉案，循線到對方住處逮人，但王男眼見監視畫面，卻仍否認有偷竊的行為，更說公仔都是自己夾的，之前拿的都還回去了，也沒有賣掉，甚至還推說是別戶鄰居的，帶著警方到王姓住戶家敲門，讓對方當場氣炸，

不過警方調查，王嫌以前就曾在住家1樓賣公仔、娃娃等物品，還寫著「奶奶生病了，可憐我一下」，名牌內褲一件要價470元，公仔娃娃1支要價580元。警方訊後則以竊盜罪嫌依法究辦。

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