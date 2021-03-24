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    武漢肺炎》因應國內需求 印度暫停AZ疫苗出口

    印度血清研究所（SII）製造的阿斯特捷利康新型冠狀病毒疫苗。（美聯社）

    印度血清研究所（SII）製造的阿斯特捷利康新型冠狀病毒疫苗。（美聯社）

    2021/03/24 23:19

    〔編譯管淑平／綜合報導〕「路透」24日引述兩名消息人士說法，印度因為國內的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，Covid-19）疫情近日升溫，已經暫停由印度血清研究所（SII）生產的阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗出口，以因應國內的需求。

    印度此舉將影響世界衛生組織（WHO）支持的COVAX疫苗分配計畫；全球180多國透過COVAX獲取新冠病毒疫苗。目前為止，印度血清研究所製造的AZ疫苗總共出貨6050萬劑，其中1770萬劑提供給COVAX。

    這兩名消息人士對此事有第一手了解，表示「到印度的情況穩定前，不會出口。在印度有這麼多人需要接種疫苗的此刻，政府不會冒這麼大的風險」。印度外交部網站顯示，自3月18日以後就已無出口疫苗，且SII之前已經延後出貨給巴西、英國、摩洛哥和沙烏地阿拉伯。

    莫迪政府本週決定擴大國內疫苗接種規模，從4月1日起疫苗施打對象，從原本的老人以及45歲以上且有慢性病者，擴大為滿45歲以上的所有人。

    印度疫苗接種已達5100多萬劑，其中4700萬劑為SII生產的AZ疫苗，政府要求SII供應約1億4100萬劑，該研究所打算從4、5月起將每月產量從現行7000萬劑，提高到1億劑。印度迄今確診病例1173萬多例，在全球僅次於美國和巴西。

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