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    武漢肺炎》印度AZ疫苗需求大增 傳將延後供貨給巴西等3國

    印度血清研究所已通知巴西、沙烏地阿拉伯和摩洛哥，將延後供應英國阿斯特捷利康公司的武漢肺炎疫苗（AZ疫苗），但所方正在推動擴大產能。（路透）

    印度血清研究所已通知巴西、沙烏地阿拉伯和摩洛哥，將延後供應英國阿斯特捷利康公司的武漢肺炎疫苗（AZ疫苗），但所方正在推動擴大產能。（路透）

    2021/03/21 22:01

    〔中央社〕消息人士說，因印度國內需求大增，印度血清研究所已通知巴西、沙烏地阿拉伯和摩洛哥，將延後供應英國阿斯特捷利康公司的武漢肺炎疫苗（AZ疫苗），但所方正在推動擴大產能。

    路透社報導，印度是全球最大疫苗生產國。但在傳出上述消息之際，印度正面臨國內批評聲浪，因印度捐贈或出售的疫苗數量多於國內已接種的劑量，而印度累計2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）確診數在全球僅次於美國和巴西。

    印度現正經歷第2波病例激增潮，累計確診數來到1160萬例左右。

    上述延後供貨的消息是由「印度時報」（The Times of India）率先披露。但幾天前英國已表示，下個月必須放緩疫苗接種步調，因為印度血清研究所（SII）可能會有更多疫苗的交付時間比預期來得晚。

    英國最近共下訂1000萬劑疫苗，印度血清研究所已供應一半劑量。

    根據印度外交部，巴西已收到400萬劑來自印度血清研究所的疫苗，沙烏地阿拉伯收到300萬劑，摩洛哥700萬劑。上述3國每國都已下定2000萬劑疫苗。

    路透社未能立即聯繫上相關國家的代表，也無法確認這些國家是否已同意修改交貨時程。印度血清研究所拒絕置評。

    印度血清研究所是全球最大疫苗製造商，它與阿斯特捷利康公司（AstraZeneca）、比爾暨梅琳達蓋茲基金會（Gates Foundation）和「全球疫苗與預防注射聯盟」（GAVI Alliance）合作，將為貧窮國家製造多達10億劑疫苗。

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