戴琪與日韓等國官員對話 聚焦中國與氣候議題

美國貿易代表戴琪今天和日本、韓國、墨西哥、法國的高階官員討論彼此的共同利益。（法新社）

2021/03/24 14:58

〔中央社〕美國貿易代表戴琪今天和日本、韓國、墨西哥、法國的高階官員討論彼此的共同利益，涉及範圍廣泛，包括中國貿易作為與人權問題、世界貿易組織（WTO）改革等。

戴琪（Katherine Tai）持續與各國對等官員通話，陸續和日本外務大臣茂木敏充、日本經濟產業大臣（木尾）山弘志，及韓國產業通商資源部通商交涉本部長俞明希（Yoo Myung-Hee）通話。她也見了墨西哥經濟部長克勞希爾（Tatiana Clouthier）、法國財政部長勒麥爾（Bruno Le Maire）和法國外貿部長里斯特（Franck Riester）。

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戴琪在和茂木敏充通電話時表示，拜登政府支持著手數位貿易議題，也力挺參與國際論壇，包括亞太經濟合作會議（APEC）、經濟合作暨發展組織（OECD）等。

茂木敏充過去擔任經濟財政大臣，2019年負責代表日本與戴琪前任的美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）談判並達成有限度的貿易協議。這起協議中，日本對美牛等農產調降關稅、擴大配額，用以換取美國降低部分日本工業產品的關稅。

美國貿易代表署（USTR）表示，戴琪今天同時和法國財政部長勒麥爾討論兩國間的貿易投資關係，並同意在中國議題上有更密切的合作，也同意利用貿易政策來支援氣候變遷相關目標。

USTR表示，對於美國波音（Boeing）和法國空中巴士（Airbus）長久以來的補貼糾紛，在華府、英國和歐盟暫停徵收報復性關稅後，戴琪和勒麥爾今天也表達了解決歧異的「強烈興趣」。

USTR表示，他們兩人還討論了解決全球鋼鋁產能過剩的問題。

而戴琪與墨國經濟部長克勞希爾通話時，則是討論了充分執行「美墨加貿易協定」（USMCA）的重要性，及「穩健的」雙邊農業貿易所帶來的互惠互利。

USTR表示，戴琪與克勞希爾也同意在不久的將來，推動與加拿大一起展開美墨加自由貿易委員會會議。

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