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    美中2強爭執不休 《南華早報》：北韓漁翁得利

    北韓問題一直是美中斡旋的議題之一。（法新社檔案照）

    北韓問題一直是美中斡旋的議題之一。（法新社檔案照）

    2021/03/21 23:10

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國與中國外交高層會談結束後，外界對2國關係走向不樂觀。香港《南華早報》21日分析，美中緊張為北韓帶來契機，因為2國將更難聯手施壓北韓全面棄核。

    報導指出，在川普政府上任的前2個月，北韓當局3度試射飛彈，並暗殺領導人金正恩胞兄金正男；拜登掌權後，北韓卻完全沒有動作。然而，這不代表拜登政府更有辦法誘使北韓重回談判桌，反之，情況可能更艱難。

    曾任職於美國政府的北韓事務分析師李敏英（Rachel Minyoung Lee，譯音）表示：「北韓可能視美中分歧擴大為機會，從北韓的角度來看，中國如今更不可能與美國合作，施壓北韓完全放棄核武，這讓北韓在與美國談判時，得到更多迴旋空間。」

    拜登政府目前正在檢視北韓政策，預計數週內公布。國務院先前已強調，美國國務卿布林肯和國防部長奧斯汀近日聯袂訪問日本、南韓，重要目標之一就是在北韓問題上尋求2國支持。

    然而，北京「清華－卡內基全球政策中心」北韓專家趙通認為，若拜登政府願意對中國展現善意，中方會在北韓問題上進一步合作，「但現在看來，美中關係要有根本性改善的空間不大，在北韓問題上合作的空間想必也不大。」

    與此同時，武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情反而促使中國進一步成為北韓的「唯一生命線」。

    美國馬里蘭大學國際與安全研究中心研究員青木直子（Naoko Aoki）指出，北韓如今必須與中國維持良好關係，因為在當前經濟困難的時刻，他們只能依賴中國。分析區域局勢的網站Sino-NK韓俄關係專家李納（Anthony Rinna）也說，美中不睦反讓北京和平壤當局關係升溫。

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