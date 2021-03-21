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    北韓駐馬國大使館人員撤離 昨驚傳飄出「燒文件濃煙」

    馬來西亞和北韓於19日正式結束長達48年的邦交，駐馬國北韓外交人員已於今日中午搭機離境。（歐新社）

    馬來西亞和北韓於19日正式結束長達48年的邦交，駐馬國北韓外交人員已於今日中午搭機離境。（歐新社）

    2021/03/21 14:46

    〔即時新聞／綜合報導〕馬來西亞日前因引渡涉嫌北韓公民至美受審，導致北韓於19日宣布與馬來西亞斷交，結束兩國48年的邦交，北韓駐馬大使館人員預計於今日中午離開馬國，目前大使館招牌國旗已被拆下，使館內昨天還冒出濃煙，似乎是在「燒機密文件」。

    綜合媒體報導，馬來西亞本週將被控洗錢和共謀洗錢的北韓公民文哲明（Mun Chol Myong）引渡至美國受審。對此，北韓外交部19日宣布與馬國斷交，並限所有駐馬的北韓人員在48小時內離境，且需宣布撤離馬國駐北韓大使館。

    報導指出，駐馬的北韓大使館人員，於昨晚和今日清晨將鐵柵欄的招牌、建築物大門上的北韓國徽和大門外的國旗都拆了下來，昨天下午大使館內還飄出了陣陣濃煙，當地媒體猜測應該是在「焚燒機密文件」。

    報導提到，馬國當地多名警察及士兵於今日戒備在大使館外，估計有8輛轎車開近使館內，隨後還有多名醫護人員進入，當地媒體猜測應該是為了武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）離境前的篩檢，駐馬北韓大使館人員中午已搭上飛機離開馬國。

    根據《國際財經時報》報導，北韓大使館顧問金裕松則嗆馬來西亞與美國站在一起，對北韓進行「巨大仇視行動」，他們已和約30名外館人員搭乘公車前往吉隆坡機場，並在一般櫃台辦理登機程序，不再享有特殊通關禮遇。

    報導也說，30名駐外人員和親屬，情緒似乎不受兩國斷交影響，一路上有說有笑，甚至打打鬧鬧。一位不願具名的馬國吉隆坡機場維安人員則透露，此批人員將會先搭機前往上海浦東國際機場，目前仍不清楚他們將待在中國還是轉機返回北韓。

    北韓大使館顧問金裕松發表兩國斷交聲明。（歐新社）

    北韓大使館顧問金裕松發表兩國斷交聲明。（歐新社）

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