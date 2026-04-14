美伊第2輪談判有譜？ 傳雙方擬於4/16再次面對面協商

傳出美伊雙方擬於16日進行第2輪談判。（路透）

美國與伊朗11日在巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德展開談判，在經歷長達21小時的馬拉松談判後，美國副總統范斯宣布未達成協議，並立即返國；不過傳出雙方擬進行第2輪談判。

綜合外媒報導，美國總統川普13日表示，伊朗今天早上打了個電話，並表示他們希望達成協議。2名美國官員和1位知情人士表示，美伊雙方正考慮在下週停火協議到期前，再次進行新一輪的面對面談判，其中一調解國的外交官則更進一步表示，德黑蘭和華盛頓已經同意舉行新一輪會談。

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2名巴基斯坦官員表示，巴基斯坦方面也提議在停火協議結束前，未來幾天在伊斯蘭堡舉行美國和伊朗之間的第2輪會談。1位常駐中東的外交官表示，自從范斯離開伊斯蘭堡以來，巴基斯坦持續在德黑蘭和華盛頓之間傳遞訊息。

針對新一輪的談判地點，美國官員指出，日內瓦也是可能的選擇，雖然會談地點和時間尚未確定，但有可能在16日舉行。

《路透》報導，有11位熟悉談判的消息人士稱，美伊對話仍在繼續，稱雙方在首輪談判中「非常接近」達成協議，但在一些無法當場解決的決定上遇到了困難，最後陷入僵局。

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