「胖周瑜」回來了！歷經1年多 鄭文燦涉貪案首度實質審理

鄭文燦準時到庭，身形較先前圓潤不少。（記者鄭淑婷攝）

首次上稿 04-14 07:47

更新時間 04-14 10:10

前海基會董事長鄭文燦被控涉貪案，桃園地院自2024年12月19日開始準備程序庭，期間又歷經合議庭法官更換等波折，至今1年多桃園地院今（14）日首次進行審理庭，鄭文燦準時由律師團陪同出庭，身型較先前圓潤，又回到「胖周瑜」，轉為污點證人的被告廖力廷及楊兆麟等被告也將出庭接受檢辯三方詰問，釐清行賄過程及土開案決策等過程。

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鄭文燦被控桃園市長任內，於華亞科學園區擴大開發案內，涉嫌收受9.12公頃農地主500萬元，並協助其自辦重劃被起訴，全案自2024年8月起訴移審法院，於上月裁定監聽及偵訊等證物皆具證據力，進入審理階段。

備受矚目的鄭案在歷經長達1年多的準備程序後，桃園地院今日上午10點首度進行審理庭，全案自2024年8月起訴移審法院至今，因承審法官病假及司法年度調動，3度更換合議庭成員，在準備程序庭期間，合議庭針對大量監聽及偵訊檔案進行勘驗。

鄭的律師團主張，檢調有票監聽對象為前台塑集團顧問廖俊松，卻意外監聽到廖與鄭文燦的通話，依通訊保障及監察法規定，後續針對鄭的監聽應屬另案監聽，檢方卻未依規定陳報、持續監聽，認為監聽內容與相關證據應無證據能力。

而檢方主張，行賄與收賄是對向犯，監聽行賄者必然會涉及收賄者，且當時檢察官本於法律確信，認定此為本案監聽範圍，並無規避法院監督的惡意。

合議庭則依權衡法則認定檢方並非惡意隱匿，且貪污重罪公益性大於個人隱私的輕微侵害，上月裁定監聽及偵訊等證物均具證據力。

同案多名被告先前已認罪，鄭文燦在歷次出庭中均否認犯罪，強調未收受賄賂，全案進入實質審理後，檢辯三方將就行賄事實及土開案決策過程進行交鋒。

被告楊兆麟。（記者鄭淑婷攝）

檢方到庭。（記者鄭淑婷攝）

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