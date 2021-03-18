美方外交用詞改稱「北韓無核化」 外媒：韓美不同調？

外媒注意到美方官員近期發言開始強調「北韓無核化」用語，有別於以往，圖為美國國務卿布林肯（左）、南韓總統文在寅（中）與美國防長奧斯汀（右）。（歐新社）

2021/03/18 17:32

〔即時新聞／綜合報導〕拜登政府官員近期針對北韓議題發言有別於以往，在無核化問題上，外媒注意到美方官員開始強調「北韓無核化」，而不再以「半島」（peninsula）做概述，與先前美方跟平壤交手時的用語有所不同，在演講、政治文件及溝通對話中，美方高層包含國務卿布林肯在內，多少都採用了「北韓無核化」一詞，中斷一貫的「朝鮮半島無核化」。

據《路透》報導，不論是聯合國安理會決議或是國際協議中，「半島」一詞已經用了10年，連美國前總統川普2018年在新加坡與北韓領導人金正恩簽署的宣言，都是使用「半島」。然而，媒體今天（18日）在首爾針對外交辭令轉變一事詢問布林肯，布林肯並未回應，不過南韓外交部長鄭義溶則強調，「半島」的用法還是比較精準，這一回答凸顯了韓美兩為盟友可能藏有的分歧點。

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《路透》指出，針對為何比較精準，鄭義溶提到，「這對北韓來說代表著南韓方已經無核化了，而我們將攜手一起無核化」，他說，「如果我們採以『朝鮮半島無核化』用法，那在對於說服北韓效仿我方做法上，我們會更有信心。17日晚間，南韓國防部稱盟友已經「重申了『朝鮮半島無核化』的共同承諾」，但是，美國國防部則在相關議題回應上使用「北韓無核化」。

不過，美方辭令改變並沒有普遍性，因為美國國防部長奧斯汀在出訪南韓期間，其實兩種辭令都有使用，至於專家與西方外交體系消息來源則稱，這個辭令轉變是謹慎考慮過的，而且也會引起大家的注意，歐巴馬時期的副國安顧問便在推特上表示，「在這領域中，辭令通常都會受到謹慎解讀，所以當歐巴馬時期以來的『朝鮮半島無核化』用詞出現變化時，絕對是一個值得注意的轉變」。

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