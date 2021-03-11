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    恢復核協定前 布林肯：無意解凍伊朗在韓1949億資金

    美國國務卿布林肯於聯邦眾議院聽證會上指出，不會解除伊朗在南韓遭凍的70億美元資金。（美聯社）

    美國國務卿布林肯於聯邦眾議院聽證會上指出，不會解除伊朗在南韓遭凍的70億美元資金。（美聯社）

    2021/03/11 12:05

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓上月傳出就解凍資金與伊朗達成協議，美國政府僅強調南韓是執行美國制裁的重要夥伴，會持續溝通，不過國務卿布林肯（Antony Blinken）於10日指出，美國目前無意解凍伊朗遭凍結在南韓的資金，除非伊朗恢復核協定（JCPOA）。

    綜合韓媒報導，布林肯10日出席聯邦眾議院的外委會聽證會，針對解除伊朗在南韓遭凍的70億美元資金（約1949億新台幣）及在日本遭凍的資金，他僅表示此消息不準確，美國目前不會解凍任何伊朗遭凍資金，若伊朗恢復核協定（JCPOA），美國才會考慮。

    《美國之音》指出，南韓外交部於上月23日表示，伊朗已同意南韓提出的伊朗在韓遭凍資金使用方案，並指出將和美國等相關國家就具體施行方案進行協調，但布林肯的發言讓解凍資金的可能性再次降至冰點。

    據悉，南韓與伊朗獲得美國財政部批准後，自2010年起允許伊朗中央銀行在南韓2間銀行開設韓幣帳戶進行交易。自美國於2018年5月退出伊朗核協議後，美國財政部便將伊朗央行列入制裁黑名單，南韓為避免2間銀行也因此遭受抵制，便凍結了伊朗在韓的70億美元的資金。

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