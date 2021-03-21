中國男子帶3900萬現金買房遭竊 日警逮捕犯嫌

東京都麻布區街景。（圖擷取自Google街景）

2021/03/21 17:47

〔中央社〕23歲中國籍男子受母親委託，帶著裝有1億5000萬日圓（約新台幣3900萬元）現金的公事包，在日本東京準備跟33歲男子林大雄簽約，沒想到公事包遭竊，日本警方已逮捕犯嫌林大雄。

日本富士新聞網、TBS電視台報導，林大雄跟中國籍女性提到，東京都麻布（位於港區）有一處價值5億日圓的未開賣大樓，因為疫情關係降價以1億5000萬日圓求售；這名女性於是委託23歲兒子帶著1億5000萬日圓現金前去簽約。

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林大雄看到23歲男子帶著現金到場時說，自己還有另一筆生意在談，請23歲男子稍候，且認為23歲男子帶著巨額現金太危險，願意幫忙「保管」。

結果林大雄就帶著裝有1億5000萬日圓現金的公事包離去，涉嫌竊取女性財物。

朝日新聞報導，面對警詢，林大雄供稱「雖然我有拿走公事包，但沒有欺騙或竊取」，否認犯行。

負責調查的東京都警視廳組織犯罪對策二課表示，林大雄涉嫌在3月1日下午3時30分左右，在東京都千代田區一間飯店的大廳，竊取中國籍23歲男子放有護照及現金的公事包。

在飯店碰面時，林大雄謊稱自己還有別的生意在談，要23歲男子稍候，並對男子說，帶著這麼多現金很危險，「我來幫忙保管」，之後就提著公事包離去。23歲男子眼看林大雄遲未返回現場，報警處理。日媒報導均未說明林大雄國籍。

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