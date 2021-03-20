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    強烈搖晃30秒！ 日本宮城外海7.2強震3人受傷（不斷更新）

    日本東北部宮城縣近海處於今（20）傍晚6點09分（台灣時間17時9分），發生芮氏規模7.2的強震。（圖擷取自日本氣象廳）

    日本東北部宮城縣近海處於今（20）傍晚6點09分（台灣時間17時9分），發生芮氏規模7.2的強震。（圖擷取自日本氣象廳）

    2021/03/20 19:37

    首次上稿19:27
    更新時間19:37

    〔即時新聞／綜合報導〕日本東北部宮城縣近海處於今（20）傍晚6點09分（台灣時間17時9分），發生芮氏規模7.2的強震，震源深度59公里，強烈搖晃持續約30秒，最大震度5強，日本氣象廳傍晚6點11分發出海嘯警報，並於7點31分解除，目前傳出至少有3人受傷，另宮城縣內傳出走山、工廠大火等災情。

    綜合日媒報導，據日本氣象廳資料顯示，這起地震最大震度為仙台市宮城野區、宮城縣石卷市、宮城縣岩沼市、宮城縣登米市、宮城縣東松島市、宮城縣大崎市等震度5強；而岩手縣大船渡市、岩手縣一關市、岩手縣住田町、仙台市青葉區等為震度5弱。

    報導指出，地震過後傳出宮城縣潮見町1間工廠內的企業發生大火，宮城縣鹽竈市蘆畔町發生走山情況，使市道路暫時處於封閉狀態。根據統計，地震已造成宮城縣3人受傷，傷者分別是90多歲的女子頭部撞傷、70歲的女子摔傷以及80多歲的男子肩膀撞傷。

    而稍早宣布停駛的東北新幹線，預計將於當地時間今晚10點恢復行駛。

    另外，據日本氣象廳防災情報指出，海嘯警報稍早已解除，地震後一週可能會發生類似的地震，氣象廳初步判斷，今日發生的地震可能是2011年311大地震的餘震。

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