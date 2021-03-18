日本惡女洗腦、精神控制友人 慫恿離婚詐贍養費還餓死5歲兒

日本女性赤堀恵美子涉嫌洗腦、精神控制女性友人詐財，還餓死對方的5歲兒子，如今照片在推特上被日本網友挖出瘋傳。（翻攝推特）

2021/03/18 15:49

〔即時新聞／綜合報導〕日本福岡縣篠栗町2020年4月時發生5歲男童疑似被母親餓死的案件，涉案的還有母親友人，警方日前循線逮捕男孩母親、39歲女性碇利恵及其48歲女性友人赤堀恵美子，懷疑赤堀恵美子似透過精神控制手段洗腦、操控著碇利恵。對此，赤堀恵美子否認警方指控。

綜合媒體報導，2020年4月，5歲男童碇翔士郎餓死事件曝光，翔士郎死亡時，體重僅剩10.2公斤，是5歲孩童標準體重的一半，警方介入調查後，依監護人遺棄致死罪逮捕涉有重嫌的碇利恵，又循線逮捕嫌犯赤堀恵美子。隨著調查進展，案情的駭人之處逐漸曝光，根據各項證據，調查單位發現赤堀恵美子疑似控制著碇家。

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調查相關人士指出，赤堀恵美子保管著碇利惠的存摺，不給碇氏母子餐費，食物也給得極為吝嗇，完全管理著碇家的家庭生活，連翔士郎的用餐也必須遵從赤堀恵美子的限制。可怕的是，這段「友情」始於當時還在就讀幼稚園的翔士郎身上，赤堀恵美子以「孩子與翔士郎同年級」為由，佯作學生家長與碇利惠結識並取得信任，並在3年前謊稱「其他學生家長都在說妳壞話」，著手開始孤立碇利惠。

隨後，赤堀恵美子以處理訴訟、找黑道處理糾紛為由，從碇利惠身上詐取50萬元日幣（合約新台幣13萬元），食髓知味的她又進一步以「妳丈夫外遇」的謊言慫恿碇利惠離婚，徹底切斷碇利惠一切社交關係，並拿走碇利惠近1000萬日圓（合約新台幣260萬元）的贍養費，事後更直接住進了碇家。

赤堀恵美子完全掌控碇家的生活，並以監視器監視碇氏母子，只給兩人極為稀少的米充飢；翔士郎死亡前，大約有10天時間只靠喝水果腹，最後因衰弱而死亡。令人遺憾的是，這名男孩在過世前5月，便在赤堀恵美子的指示下不再去幼稚園上學，卻無人注意到異常，最終造成憾事。

不斷服從「友人」指令、餓死自己孩子的碇利惠事後才發現自己受騙，對警方表示自己的強烈悔意；根據碇利惠毫不猶豫服從赤堀恵美子一切指令等狀況判斷，警方認為赤堀恵美子涉嫌透過精神控制手段，從精神層面徹底控制了碇利惠，而赤堀恵美子被捕後否認相關指控。

據碇利惠前同事評價，這名母親是相當單純的人，「跟她開玩笑或騙她，她也會馬上相信對方」，認為正是這過度正直的個性，讓碇利惠成為容易被精神控制的對象。該案引起日本輿論沸騰，赤堀恵美子的照片也在推特上被日本網友瘋狂轉傳。

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