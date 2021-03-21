科學家遭中國吸收後竊密 成愛沙尼亞首例與中國相關間諜案

愛沙尼亞著名海洋科學家庫茲被中國吸收後竊資，被因間諜罪判刑3年。（路透）

2021/03/21 09:45

〔即時新聞／綜合報導〕愛沙尼亞著名海洋科學家庫茲（Tarmo Kouts）因間諜罪被判刑3年，庫茲因涉及洩密給中國遭捕，此次事件也是愛沙尼亞自1991年脫離蘇聯獨立之後，首度出現與中國有關的間諜案。

綜合外媒報導，現年57歲的庫茲為塔林科技大學研究員，他從2006年到2014年曾擔任愛沙尼亞國防部的科學委員會成員，在2006年至2012年期間還曾經代表愛沙尼亞參加北大西洋公約組織（NATO）海洋研究與實驗中心的科學委員會。然而庫茲與另一名間諜於2018年在中國境內被中國中央軍事委員會聯合參謀部情報局吸收，2019年1月開始間諜活動。

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去年9月9日，庫茲與另一間諜皆被愛沙尼亞內部安全局逮捕，3月19日因間諜罪遭判3年有期徒刑，犯罪所得1萬7000歐元（約新台幣57萬）不過檢方並未透露庫茲透露了哪些情資給中國。據了解，庫茲是在金錢和需要被認同等的因素下，被中國收買從事間諜活動。然而愛沙尼亞過去的間諜案皆與俄羅斯有關，此案是愛沙尼亞首度出現與中國有關的間諜案，這也使得愛沙尼亞逐漸對中國提高警覺。

歐洲情報官員指出，監控俄羅斯的情報活動是波羅的海國家十分重視的一環，不過面對中國崛起，監控中國所需要的資源正在逐年增加。另一名情報官員指出，愛沙尼亞這起間諜案是中國滲透的代表案例之一，中國會利用學術會議來招募間諜，比起俄羅斯重視傳統情報收集，中國更喜歡收集知識產權、科學研究和工業技術，這也意味著竊密行動可以在比較隨意的會議場合中完成，支付給合作間諜的報酬也易於掩蓋，例如利用美酒佳餚、奢淫旅行等招待行程。

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