為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    科學家遭中國吸收後竊密 成愛沙尼亞首例與中國相關間諜案

    愛沙尼亞著名海洋科學家庫茲被中國吸收後竊資，被因間諜罪判刑3年。（路透）

    愛沙尼亞著名海洋科學家庫茲被中國吸收後竊資，被因間諜罪判刑3年。（路透）

    2021/03/21 09:45

    〔即時新聞／綜合報導〕愛沙尼亞著名海洋科學家庫茲（Tarmo Kouts）因間諜罪被判刑3年，庫茲因涉及洩密給中國遭捕，此次事件也是愛沙尼亞自1991年脫離蘇聯獨立之後，首度出現與中國有關的間諜案。

    綜合外媒報導，現年57歲的庫茲為塔林科技大學研究員，他從2006年到2014年曾擔任愛沙尼亞國防部的科學委員會成員，在2006年至2012年期間還曾經代表愛沙尼亞參加北大西洋公約組織（NATO）海洋研究與實驗中心的科學委員會。然而庫茲與另一名間諜於2018年在中國境內被中國中央軍事委員會聯合參謀部情報局吸收，2019年1月開始間諜活動。

    去年9月9日，庫茲與另一間諜皆被愛沙尼亞內部安全局逮捕，3月19日因間諜罪遭判3年有期徒刑，犯罪所得1萬7000歐元（約新台幣57萬）不過檢方並未透露庫茲透露了哪些情資給中國。據了解，庫茲是在金錢和需要被認同等的因素下，被中國收買從事間諜活動。然而愛沙尼亞過去的間諜案皆與俄羅斯有關，此案是愛沙尼亞首度出現與中國有關的間諜案，這也使得愛沙尼亞逐漸對中國提高警覺。

    歐洲情報官員指出，監控俄羅斯的情報活動是波羅的海國家十分重視的一環，不過面對中國崛起，監控中國所需要的資源正在逐年增加。另一名情報官員指出，愛沙尼亞這起間諜案是中國滲透的代表案例之一，中國會利用學術會議來招募間諜，比起俄羅斯重視傳統情報收集，中國更喜歡收集知識產權、科學研究和工業技術，這也意味著竊密行動可以在比較隨意的會議場合中完成，支付給合作間諜的報酬也易於掩蓋，例如利用美酒佳餚、奢淫旅行等招待行程。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    中國竊取南韓技術 業內人士爆：挖角、收買、駭客全都來
    2021/03/03 14:08

    中國竊取南韓技術 業內人士爆：挖角、收買、駭客全都來
    美AI國安會籲 大學防解放軍竊密
    2021/03/02 05:30

    美AI國安會籲 大學防解放軍竊密

    上市品牌美亞信義區公園宅「采吉」
    學者：中國發起疫苗認知戰 我須嚴防
    2021/02/27 05:30

    學者：中國發起疫苗認知戰 我須嚴防
    批中製造歐美分歧 愛沙尼亞示警：中國想讓世界噤聲
    2021/02/18 08:06

    批中製造歐美分歧 愛沙尼亞示警：中國想讓世界噤聲
    國際今日熱門
    新聞360》亞裔的命不是命？揭美國漠視種族攻擊原因
    2021/03/20 11:00

    新聞360》亞裔的命不是命？揭美國漠視種族攻擊原因 影片

    嗆「演戲」沒用！ 白宮：中國誇大外交演說講給國內聽
    2021/03/20 10:08

    嗆「演戲」沒用！ 白宮：中國誇大外交演說講給國內聽

    攝影師吸蟾蜍毒煙死亡 AV男優被控過失殺人
    2021/03/20 11:56

    攝影師吸蟾蜍毒煙死亡 AV男優被控過失殺人

    冰島火山爆發 過去4週地震破4萬起
    2021/03/20 10:26

    冰島火山爆發 過去4週地震破4萬起

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播