央視點名他國商家違法存取個資 評論齊指中國「賊喊抓賊」

中共廣設人臉辨識系統。（路透）

2021/03/19 13:37

〔即時新聞／綜合報導〕中共官媒央視近日節目點名多間他國商家，控大量違法存取人臉辨識個資，不過外界評論認為這該歸咎「中國掃臉技術濫用」，讓民眾對個資洩漏已經「見怪不怪」，美國陸軍退役軍官更直指中國官方這番打擊作為，有作賊喊抓賊的感覺。

根據《自由亞洲電台》報導，央視近日播出的消費者維權節目「3．15晚會」，點名多家外企店家控「違法存取人臉辨識個資」，包含美國衛浴品牌科勒（KOHLER）、德國寶馬汽車（BMW）以及義大利服裝品牌麥絲瑪拉（Max Mara），科勒衛浴被詳細指出，會透過具人臉辨識功能的監視器，來監測消費者動向，藉此調整接待方式。

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央視也揭發了蘇州萬店掌網路科技公司、悠絡客電子科技公司、廣州雅量智慧技術公司、深圳瑞為資訊技術公司等監視器業者，並強調監視器的數量、密度極高，更稱人臉個資數量肯定破億。

不過來自中國的劉姓媒體人認為，中國掃臉技術早已被濫用，大眾對於個資洩漏已經見怪不怪，美國退役陸軍軍官肖恩也認為，中國大力推廣人工智能技術，才會讓個資收集越來越普及甚至是失控，中共可說是「始作俑者」。

肖恩認為，人臉識別被中共當局用來維穩，可說是無所不用其極，而公權力擴張、商業又缺乏監管，加上對應法規遲遲未作推行，因此中共官方打擊這些店家，頗有賊喊捉賊的感覺，只是製造社會效應，讓民眾忽略政府真正的侵權行為，將侵犯隱私的事和商家的不法行徑做出連結。

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