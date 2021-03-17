中國愛國網紅喝醉開幹共產黨 自家反共份子嗨翻：幫你轉發了

中國一名愛國網紅「鄭國成」喝醉竟大力開罵共產黨，雖然事後急忙刪除影片並道歉。經常發表反共議題言論的中國網紅更是抓到小辮子，嗨翻備份，剪成30分鐘精華版，稱要在「牆內」廣為轉發。（翻攝自YouTube）

2021/03/17 10:06

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批評習近平！中國「大五毛」網紅喝醉 直播崩潰大罵共產黨

〔即時新聞／綜合報導〕中國一名愛國網紅「鄭國成」在YouTube擁有超過10萬人追蹤，經常發表「愛黨」言論，不料近日直播疑酒醉「翻車」，竟然大力開罵共產黨，雖然事後急忙刪除影片並道歉，但該影片依然被快速轉傳。經常發表反共議題言論的中國網紅更是抓到小辮子，嗨翻備份，剪成30分鐘精華版，稱要在「牆內」廣為轉發。

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中國愛國網紅「鄭國成」經常發表愛黨言論，更曾拍片胡扯前桃園市議員王浩宇是總統蔡英文、前總統李登輝的私生子，種種離譜行徑被自家網友封為「油管（YouTube）大五毛」。

不料，鄭國成11日因為東北老家遭貪官侵占，讓他氣得邊直播邊喝酒，喝醉後罕見地在直播中開罵共產黨，除了稱中國都是貪官，更大肆批評中共制度，大型的「翻車現場」讓網友傻眼，急忙勸他冷靜。事後鄭國成意識到苗頭不對，急忙將當天直播刪除，並發布道歉影片，稱自己發表了一些「極端言論」，影響到熱愛他的粉絲，心裡非常難受。

經常發表反共議題言論的中國網紅「說真話的徐某人」對此可說是抓到了小辮子，他發布影片指出，「我平常不怎麼看五毛的視頻（影片），但這個視頻看得我熱血沸騰，如果不是最近要做肛拭子檢測，我恨不得立刻買張機票，回國跟他幹革命」。

「說真話的徐某人」接著開酸「可惜視頻放出來沒多久就被刪除了，還好我眼疾手快，給他備份了一份」，他更將原先4小時的內容剪成了30分鐘內的精華版，邀請網友「向牆內傳播」。

中國格鬥高手徐曉冬也前來力挺，在留言處表示「我給你轉發」、「訂閱了」，更有網友透露「已經有人舉報國成娘娘（鄭國成）了」。

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